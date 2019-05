Frontalzusammenstoß: 20 Jahre alter Motorradfahrer getötet

Turnow-Preilack. Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto auf der Landesstraße 50 bei Drachhausen (Landkreis Spree-Neiße) ist ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 20-Jährige war am Samstag aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der 20-Jährige starb noch am Unfallort. Ein hinter ihm fahrender 18 Jahre alter Motorradfahrer stürzte ebenfalls und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 72-jährige Fahrer des Wagens wurde leicht verletzt, sein 76-jähriger Beifahrer erlitt einen Schock.

( dpa )