Hertha ohne Dardai auf USA-Tour: Hamzagic als Trainer

Berlin. Pal Dardai wird auf der USA-Tour von Hertha BSC schon nicht mehr dabei sein. Das bestätigte der Berliner Fußball-Bundesligist am Sonntag. Der 43 Jahre alte Ungar räumt nach der abgeschlossenen Saison ab sofort den Cheftrainerstuhl. Als Trainer bei den beiden Spielen am kommenden Mittwoch (Ortszeit) bei Minnesota United FC und zwei Tage später beim Forward Madison FC wird der bisherige Dardai-Assistent Admir Hamzagic agieren. Der am Knie operierte Rune Jarstein, die verletzten Vladimir Darida, Arne Maier und Julius Kade sowie Vedad Ibisevic fehlen. Der Hertha-Kapitän wird in den nächsten Tagen zum dritten Mal Vater.

( dpa )