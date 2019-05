Union hofft auf Paderborner Patzer

Berlin. Der 1. FC Union Berlin peilt am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den direkten Aufstieg in die höchste Spielklasse an. Am Sonntag (15.30 Uhr) müssen die Köpenicker dafür beim VfL Bochum gewinnen und zugleich auf einen Patzer des SC Paderborn hoffen. Der mit einem Punkt Vorsprung auf dem zweiten Tabellenplatz liegende Aufsteiger muss bei Dynamo Dresden antreten und hofft auf einen Durchmarsch. Sollte Union den direkten Aufstieg verpassen, träfe die Mannschaft von Trainer Urs Fischer in den Relegationsspielen am 23. und 27. Mai auf den VfB Stuttgart, der in der Bundesliga den Relegationsplatz sicher hat.

( dpa )