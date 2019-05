Konzert: Schiller live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Das Pop- und Ambient-Projekt "Schiller" spielt am 25. Mai 2019 ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Schiller live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Deutschlands Ambient-Pop-Künstler Nummer Eins kehrt 2019 auf die Bühnen Deutschlands zurück: Zum 20-jährigen Jubiläum geht Schiller mit seiner neuen, faszinierenden Live-Show "Es werde Licht" auf große Arena-Tour und wird am 25 Mai ein exklusives Konzert in Berlin spielen. Bereits 1999 brachte Schiller alias Christopher von Deylen, damals gemeinsam mit Mirko von Schlieffen, sein erstes Album "Zeitgeist" heraus. Heute kann Schiller auf mehrere Nr. 1 Alben sowie vier Platin- und zwei goldene Schallplatten zurückblicken. Treibende Rythmen mit entspannten Melodien und poetischen Texten sind Schillers Markenzeichen geworden.

Was können Besucher von dem Konzert erwarten?

Schillers Klassiker dürfen beim 20-jährigen Jubiläum ebenso wenig fehlen wie neue Songs: Eine Art „Best of“ mit frühen Songs wie „Das Glockenspiel“, „Ruhe“ und „Schiller“ sowie aktuellen Hits wie „Ultramarin“. Neben einer atmosphärischen Lichtshow wird Schillers preisgekrönter Surround-Sound zum Einsatz kommen. Die Bühnenshow wird von einer Video-Performance mit Bildern ergänzt.

Wo wird Schiller in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Schiller sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Tickets können über die Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (25. Mai) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Schiller in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Schiller bei ihrem Konzert am 10. Mai in Frankfurt am Main:

I Will Follow You Das Glockenspiel Schiller Looking Out For You Ruhe Universe Das Goldene Tor Berlin Tehran Avalanche New Day Tired Let Me Love You Dreamcatcher Lichtermeer Ultramarin Berlin Moskau Ein schöner Tag Velvet Aeroplane

Zugabe:

Everything Harmonia

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Schiller live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 25. Mai 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Showbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.