Konzert: Tokio Hotel live in Berlin 2019 - Tickets, Termin & Show

Tokio Hotel spielen am 25. Mai in Huxleys Neue Welt

Die Band Tokio Hotel spielt am 25. Mai 2019 ein exklusives Konzert in Huxleys Neue Welt. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin

2019 feiern Tokio Hotel ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum mit einem brandneuen Showkonzept und spielen am 25. Mai im Rahmen ihrer aktuellen Tour "Melancholic Paradise" ein exklusives Konzert in Berlin. Im Gepäck haben Frontmann Bill Kaulitz und seine Bandkollegen neuen Songs – für 2019 hat die Band die Veröffentlichung ihres sechsten Sudioalbums angekündigt – wie "When It Rains It Pours" oder der Titelsong der 14. GNT-Staffel "Melancholic Paradise" und natürlich eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits.

Als die deutschsprachige Rock-Pop Band Tokio Hotel 2005 ihre Debütsingle „Durch den Monsun“ veröffentlichte, wurde sie schlagartig bekannt. Für die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz und ihre Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer der Anfang ungewöhnlichen Bühnenkarriere. Mehr als 10 Millionen Platten hat die Band seitdem weltweit verkauft, mit Platin-Erfolgen in 68 Ländern.

„Ich schaue selten zurück, aber wenn ich das tue, bin ich voller Freude und Nostalgie", so Bill Kaulitz zur Jubiläumstour. "Wenn ich nach vorne schaue, fühle ich mich melancholisch wie damals, als ich mit 13 Jahren in meinem Zimmer saß und von den großen Bühnen dieser Welt träumte. In dieser neuen Show werden wir all diese Emotionen umsetzen. Es wird eine verrückter Trip.“

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Berlin-Konzerte von Tokio Hotel sind noch Karten erhältlich. Die Tickets (ab 61.50 Euro) sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (25. Mai 2019) um 19.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.30 Uhr.

Foto: Reto Klar / Berliner Morgenpost / Reto Klar

Wird es noch weitere Auftritte von Tokio Hotel in Deutschland geben?

Nach dem Berlin-Konzert wird es noch weitere Auftritte von Tokio Hotel in Deutschland geben: Am Sonntag (26.5.) in Frankfurt am Main, am 28. Mai Hamburg, am 29. Mai in Hannover und am 31. Mai in Leipzig.

Welche Songs wird Tokio Hotel spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Huxley davon abweichen, aber diese Songs spielte Tokio Hotel bei ihrem Konzert am 10. Mai 2019 im italienischen Bologna:

When it rains, it pours Girl Got a Gun The Heart Get No Sleep What If Boy Don't Cry Better Feel It All Darkside of the Sun Run, Run, Run Melancholic Paradise Love Who Loves You Back Stop, Babe Wenn nichts mehr geht Heilig Easy Chateau Stormy Weather Durch den Monsun Berlin

Wie komme ich hin?

Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen: Mit fünf direkten Busverbindungen, einem Taxistand und zwei U-Bahnanbindungen erreicht man das Huxleys Neue Welt problemlos (Anfahrt: U7, U8, BUS 129, BUS 144, BUS 167, BUS 171, BUS 248). Wer mit dem Auto kommt, sollte keine Probleme mit Parkplätzen haben: Das Umfeld des Huxleys Neue Welt ist kein reines Wohngebiet und bietet deshalb ausreichend Parkmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich direkt neben der Venue ein 1200 Quadratmeter großer Parkplatz, der nachts für 300 Autos zur Verfügung steht.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Huxleys Neue Welt.

Tokio Hotel live in Berlin 2019, Sonnabend, 25. Mai, Einlass ab 19:30 Uhr, Konzertbeginn 20:30 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107, 10967 Berlin-Neukölln