Ur-Herthaner gehen: Dardai und Lustenberger verabschiedet

Berlins Trainer Pal Dardai gestikuliert an der Seitenlinie.

Berlin. Schon vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen haben sich Hertha BSC und die Berliner Fans von ihrem langjährigen Chefcoach Pal Dardai und vom Profi Fabian Lustenberger verabschiedet. Viszlát Pal - tschüss Pal - hieß es zum Saisonabschluss im Olympiastadion. Nach 171 Pflichtspielen als verantwortlicher Bundesliga-Coach räumt der 43 Jahre alte Dardai den Trainerstuhl beim Berliner Fußball-Erstligisten.

Für ihn übernimmt im Sommer der bisherige Nachwuchstrainer Ante Covic. "Ich bin stolz. Wer hätte gedacht, dass es viereinhalb Jahre sind. Ich bin Hertha BSC dankbar für die Erfahrung - und ich habe sogar noch Geld dafür gekriegt", sagte der Ungar, der gern weitergemacht hätte. Die Sportliche Leitung des Hauptstadtclubs hat Dardai eine Weiterentwicklung des Teams aber nicht mehr zugetraut.

Defensivspezialist Lustenberger (31) wechselt nach zwölf Jahren in Berlin zurück in seine Schweizer Heimat zu Young Boys Bern. Auch die Dardai-Assistenten Rainer Widmayer und Admir Hamzagi wurden am Samstag verabschiedet. Neben Lustenberger verlassen auch Nachwuchsspieler Julius Kade und Torwart Jonathan Klinsmann den Verein.