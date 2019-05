„Rocketman“: Jetzt einen tollen Preis zum Filmstart gewinnen

Verlosung zum Filmstart: Ein Wochenende bei Swarovski in Österreich plus Tickets.

Der Film „Rocketman“, der gerade bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte, hat den märchenhaften Aufstieg des jungen Briten Reginald Kenneth Dwight zum Superstar Elton John zum Inhalt.

Zum deutschen Filmstart am 30. Mai verlost die Firma Swarovski, die mehr als eine Million Kristallglassteine in den Kostümen des Films verarbeitete, ein Wochenende für zwei Personen in der Kristallwelt von Swarovski in Wattens/Österreich.

Dazu gehören: Eintritt und Führung für zwei Personen in den Swarovski Kristallwelten, ein Abendessen im Restaurant Daniels, eine Übernachtung in Innsbruck für zwei Personen sowie ein Flug für zwei Personen von Berlin nach Innsbruck und zurück.

Verlost werden außerdem 3x2 Karten für das exklusive Swarovski-Screening von „Rocketman“ am 23. Mai im Zoo Palast, einen Tag nach der Premiere in London.

So können Sie gewinnen:

www.morgenpost.de/rocketman oder 01379/03 01 02 (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend). Das Lösungswort für die Hotline lautet „rocketman“. Das Gewinnspiel läuft ab Sonntag, 19.05.2019 um 0:00 Uhr bis Ende der Schaltung: Sonntag, 19.05.2019, 23.59 Uhr. Die Gewinner werden am Montag gezogen und benachrichtigt.

Hinweise zur Teilnahme:

Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter von Unternehmen der FUNKE MEDIENGRUPPE sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sowie Ersatzansprüche sind ausgeschlossen. *0,50 Euro/ Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend.

Datenschutzhinweis:

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333. Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die Berliner Morgenpost GmbH, Kundenservice, Kennwort 31 44, 10874 Berlin oder an datenschutz@morgenpost.de.