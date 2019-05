Forstwirtschaft Grüne zu Stopp von Insektizid-Einsatz: Kritik an Vogelsänger

Potsdam. Nach dem Stopp des Einsatzes des Insektizids "Karate Forst flüssig" in Brandenburger Kiefernwäldern hat der Grünen-Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) kritisiert. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) sei eine "schallende Ohrfeige" für Vogelsänger, erklärte Raschke am Samstag. Das Gericht hatte am Freitag moniert, dass "die Genehmigungsbehörde die erforderlichen naturschutzrechtlichen, insbesondere artenschutzrechtlichen Prüfungen nicht durchgeführt" habe.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hatte gegen das Versprühen des Insektizids gegen den Schädling "Nonne" in Kiefernwäldern mit Hubschraubern im Landkreis Potsdam-Mittelmark geklagt. Während das Verwaltungsgericht Potsdam dies für zulässig erklärte, stoppte das OVG am Freitag den weiteren Einsatz. Nun muss sich das Verwaltungsgericht erneut damit befassen.

Ministeriumssprecher Jens-Uwe Schade betonte, der Einsatz sei notwendig, um die Wälder vor dem Schädling zu retten. "Von den rund 7700 Hektar befallenen Kiefernwäldern wurden bislang rund zwei Drittel behandelt", sagte Schade am Samstag auf Anfrage. Für das restliche Drittel gebe es nur noch ein Zeitfenster von zwei Wochen. "Dann ist der Einsatz nicht mehr sinnvoll", sagte der Sprecher.

Schade betonte, bei dem Einsatz des Insektizids gehe es nicht um eine politische Entscheidung. "Die Empfehlung wurde vom Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgesprochen."