Rangnick vor RB-Partie gegen Bremen: "Wollen gewinnen"

Leipzigs RB-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick breitet an der Seitenlinie die Arme aus.

In seinem letzten Bundesligaspiel als Trainer von RB Leipzig geht es für Ralf Rangnick zu Werder Bremen. Der Sportdirektor freut sich auf gute Stimmung - und hofft auf einen Auswärtssieg seines Teams.

Leipzig. Für RB Leipzig soll es am Samstag gegen den SV Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) eine Premiere geben. Noch nie haben die Sachsen im Weserstadion gewonnen. "Wir wollen versuchen, die letzte Bundesliga-Partie ungeschlagen zu bleiben und die Saison mit einem Auswärtssieg zu beenden", kündigte Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick an. Eine Woche vor dem DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München kann er dabei sein stärkstes Team aufbieten. Selbst die zuletzt angeschlagenen Dayot Upamecano (Knorpelquetschung) und Tyler Adams (Adduktorenprobleme) sind einsatzfähig.

"Werder will die Chance nutzen, sich noch für die Europa League qualifizieren zu können. Die Stimmung im Stadion wird daher außergewöhnlich sein", sagte Rangnick. Dem Team von der Weser bescheinigte er, "einen gepflegten Fußball" zu spielen und dabei viel Wert auf eigenen Ballbesitz zu legen. "Wir müssen wieder gut gegen den Ball arbeiten und die Umschaltmomente nutzen", sagte Rangnick. Holt Leipzig den zehnten Auswärtssieg in dieser Saison, würde mit 69 Punkten auch ein Vereinsrekord gelingen.

Rangnick bestreitet bei der Partie in Bremen sein letztes Bundesliga-Spiel als RB-Cheftrainer. Nach dem Pokalfinale am 25. Mai in Berlin gegen die Bayern übernimmt Julian Nagelsmann den Posten. Auch für Berlin hat sich der scheidende RB-Coach viel vorgenommen: "Wir haben das erste Mal die Chance, einen großen Titel zu holen und werden alles dafür geben. Wir wissen, dass wir dafür ein perfektes Spiel machen müssen. Wenn wir das tun, haben wir eine reelle Chance, den Pokal zu gewinnen."