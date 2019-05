S-Bahn-Werkstatt, Classic Days: Tipps zum Wochenende

Bei der S-Bahn in der Werkstatt in Erkner ist Tag der offenen Tür.

Von Classic Days bis Song Contest: In Berlin locken am Wochenende etliche Veranstaltungen Besucher an

Bei mildem Frühlingswetter gibt es am Wochenende kaum noch Gründe, zu Hause zu bleiben. Die Stadt lockt mit einer Vielzahl von Events. Chromblitzende Oldtimer fahren auf dem Kudamm vor. Im Tiergarten findet der Avon-Frauenlauf statt. Die Kulturbrauerei lädt zum Brauereifest ein. Und auch das Berliner Umland hat Einiges viel zu bieten, darunter das Familienfest im S-Bahn-Werk Erkner und den Bucherer Polo Cup in Falkensee. Hier ein die besten Tipps.

Classic Days Berlin am Kurfürstendamm

Fans von alten Autos können mehr als 2000 historische Fahrzeuge auf dem Kurfürstendamm bewundern, darunter einen Bugatti, der regelmäßig am Grand Prix der Oldtimer teilnimmt, einen Buckel-Volvo und einen Citroen DS Chapron. Die Edelkarossen stehen zwischen Olivaer Platz und Joachimstaler Straße. Cocktailbars, Champagnerlounges, Weingärten und Cafés sind entlang der Strecke zu finden. Ein Höhepunkt: Der Berlin Classic Car Award wird verliehen.

Avon Frauenlauf Berlin im Tiergarten

Über die Straße des 17. Juni und durch den Tiergarten führt der traditionsreiche Avon Frauenlauf Berlin. Tausende Freizeitsportlerinnen bewegen sich bei Walking und Nordic Walking bei Läufen über fünf und über zehn Kilometer. Es ist ein Charity-Event für Brustkrebs-Betroffene. Ergänzend gibt es Angebote für Shopping, Beauty und zum Relaxen.

Brauereifest in der Kulturbrauerei

Ob Pils, Ale, Stout oder Porter – groß ist die Vielfalt der Biersorten, die beim Brauereifest „Handgemacht“ in der Kulturbrauerei zu kosten sind. 15 Brauer aus Berlin und Umgebung, aus den Niederlanden und Dänemark beteiligen sich mit ihren Produkten. Außerdem sind 15 Streetfood-Stände aufgebaut, die lokale und internationale Spezialitäten anbieten.

Tag der offenen Tore im S-Bahn-Werk Erkner

Historische und moderne Züge sind beim Familienfest im S-Bahn-Werk Erkner zu sehen. Sowohl eine Modellbahn-Anlage als auch die Werkstatt können besichtigt werden. Es gibt eine Sonderschau zum S-Bahntunnel der S 21. Angeboten werden auch Schnupperfahrten mit einem Zug von 1928. Die Gäste können mit alten Bussen einen Ausflug zur Woltersdorfer Schleuse unternehmen

Public Viewing zum Song Contest

Der 64. Eurovision Contest wird in Israel ausgetragen. Für Deutschland treten „Sisters“ mit dem Titel „Sister“ an. Mitfiebern und Daumendrücken kann man beim Public Viewing.

Tag der offenen Tür im Theater des Westens

Auf der Bühne stehen und hinter die Kulissen gucken – diese Möglichkeit eröffnet das Theater des Westens seinen Besuchern beim Tag der offenen Tür am Sonntag. Auch Karaoke, Tanz-Workshops stehen auf dem Programm, sowie eine Autogrammstunde mit den Darstellern des aktuellen Musicals.

Festival der Wissenschaften Children of Doom,

Am Rummelsburger Hafen, auf dem Gelände der Reederei Riedel, geht es das ganze Wochenende über um Wissenschaft, Überleben und Feiern. Wissenschaftler und Autoren halten am dem Gelände Vorträge zu den Gefahren des Klimawandels, zu künstlicher Intelligenz, zu Biotechnologie und DNA Engineering. Interaktive Workstations sind aufgebaut, an denen experimentierfreudige Besucher Alltagsgegenstände reparieren und sich im Bogenschießen ausprobieren können. Im Überlebens-Camp lernt man, Feuer zu machen, ein Bettlaken als Seilersatz zu benutzen und ein Boot zu bauen.

Internationaler Museumstag in der einstigen Stasi-Zentrale

Drei Ausstellungen sind am Sonntag in der einstigen Stasi-Zentrale in Lichtenberg zu sehen. Besucher erfahren, was mit den Hinterlassenschaften der DDR-Staatssicherheit geschah, und wie die Archive und Initiativen an diesem Ort arbeiten. „Einblick ins Geheime“ heißt ein Rundgang durch die Ausstellung zum Stasi-Unterlagen-Archiv. „Schlüssel zu den Akten“ ist der Titel einer Führung zu den Sälen, in denen rund 41 Millionen Karteikarten aufbewahrt werden. „Revolution und Mauerfall“ ist das Thema, wenn ein Zeitzeuge durch die Open-Air-Ausstellung führt, die Stationen der friedlichen Revolution in der DDR dokumentiert. Besucher können auch beobachten, wie Mitarbeiter des Archivs Dokumente zusammensetzen, die von der Stasi zerrissen wurden.