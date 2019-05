Emotionaler Dardai-Abschied: "Bin jetzt ein anderer Trainer"

Es wird ein besonderes Spiel mit Tränen-Gefahr - Pal Dardai geht in eine Auszeit. Der Ungar hat die Hertha stabilisiert, in dieser Saison war das zu wenig. Sein Fazit zieht er auf besondere Art: Erfahrung gesammelt - und dafür noch Geld bekommen.

Berlin. Viszlát Pal - tschüss Pal. Es wird noch einmal hochemotional mit und um Hertha-Urgestein Dardai, auch wenn der Ungar selbst sagte: "Ich spüre gar nichts, ganz ehrlich". Wenn die Berliner im letzten Bundesligaspiel gegen Leverkusen antreten, geht es für die blau-weißen Fans nicht um Taktik oder die Champions-League-Chance für Bayer 04, sondern um den Trainer-Abschied. "Ich bin stolz. Wer hätte gedacht, dass es viereinhalb Jahre sind. Ich bin Hertha BSC dankbar für die Erfahrung - und ich habe sogar noch Geld dafür gekriegt", sagte der Fußballlehrer mit einem Schmunzeln. Mit Dardai geht bei Hertha mehr als ein Trainer - eine Identifikations-Figur.

Es ist kein Geheimnis, dass der Mann mit dem "blauen Blut" (Dardai bei seiner Vorstellung 2015) gern weitergemacht hätte. Doch der kräfteraubende Dardai-Stil hat sich Stück für Stück abgenutzt. Der 43-Jährige wurde aber auch mit Opfer der Hertha-Philosophie. Einerseits definiert sich der Hauptstadtclub besonders seit dem Zeitpunkt, als Dardai von der U15 zum Erstliga-Trainer befördert wurde, als Ausbildungsverein. Andererseits ist die Etablierung weit weg von der Abstiegszone den Chefs nicht mehr ausreichend, wie Präsident Werner Gegenbauer noch einmal deutlich machte.

In der zu Ende gehenden Saison sei "mehr drin" gewesen, "wie ja auch die Spiele gegen Bayern und Dortmund gezeigt haben", sagte der Vereins-Chef im "Tagesspiegel" (Freitag). Gegen München hat Hertha gewonnen (2:0), in Dortmund ein 2:2 erreicht. "Jedenfalls sind sich alle einig, dass die Mannschaft ein größeres Potenzial hat, als jetzt in der Tabelle sichtbar", bemerkt Gegenbauer. Das heißt auch: Dardai konnte dieses Potenzial nicht herausholen. Neue Impulse müssen her.

Der scheidende Trainer sieht das ein wenig anders. "Pal Dardai und sein Trainerstab werden sehr hart arbeiten", versprach Herthas Rekordspieler nach seinem Aufstieg zum Cheftrainer. "Dafür, dass Hertha Stabilität bekommt und international dabei ist. Das haben wir wunderbar hingekriegt. Jetzt haben wir eine andere Situation, wie sich alles entwickelt hat. Akzeptiert, jetzt bin ich weg", erklärte Dardai vor dem Saison-Halali am Samstag (15.30 Uhr) gegen Leverkusen.

"Das Schönste waren die letzten vier Wochen", sagte Dardai zu seiner Zeit im Brennpunkt. Er hatte "Ruhe von den Medien", konnte "wie beim Nachwuchs" ungestört und ohne Druck auf dem Trainingsplatz arbeiten. Und so kann es noch Platz zehn und die stärkste Rückrunde unter Dardai werden. "Meine Frau hat gesagt, du brauchst keine Pause mehr, du siehts wieder gut aus", berichtete der Familienvater lächelnd.

In dem mit Hertha vereinbarten Auszeit-Jahr wird der Fußball-Kämpfer seine berufliche Zukunft sortieren. Zwar ist eine Rückkehr in den Hertha-Nachwuchsbereich ausgemacht, doch Dardai im Jahr 2019 ist nicht mehr der Dardai von 2015. "Ich bin jetzt ein ganz anderer Trainer", sagte er - das haben auch andere Clubs registriert. "Als Nachwuchstrainer haben wir alle Truppen mit zehn Toren Unterschied geschlagen. Mit Ungarn habe ich nur einmal verloren. Da dachte ich schon, ich bin ein Wundertrainer."

Die 171 Pflichtspiele als verantwortlicher Bundesliga-Coach bei Hertha haben Dardai geerdet und weitergebracht. Die Fans werden ihren Pal noch einmal kräftig feiern, bevor in der kommenden Spielzeit mit Ante Covic ein weiterer Hertha-Jugendtrainer das Profiteam übernimmt.

Oft wurde Dardai in den jüngsten Tagen angesprochen: Wie wird er sich bei seinem letzten Spiel auf der Bank fühlen? "Es ist nichts Besonderes, wirklich", sagte der Coach. Unter allen Umständen will er sich und den Hertha-Fans einen ähnlichen blamablen Saisonabschluss wie zuletzt, als im eigenen Stadion gegen Leipzig und Leverkusen je 2:6 verloren wurde, ersparen. "Ich kann nicht sagen, dass ein Spieler nachgelassen hat. Alle haben gut gearbeitet", betonte Dardai.