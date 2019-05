Baumgart verrät Startelf und will Rang zwei verteidigen

Paderborn. Das Überraschungs-Team des SC Paderborn will sich den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht mehr nehmen lassen und geht das Saison-Finale bei Dynamo Dresden am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) betont optimistisch an. "Wir wollen diesen zweiten Platz verteidigen", sagte Trainer Steffen Baumgart am Freitag und verriet zur Überraschung aller sogar seine Formation. "Wir werden mit derselben Startelf beginnen wie gegen Hamburg", kündigte Baumgart an. Gegen den Bundesliga-Absteiger hatten die Ostwestfalen am Sonntag im erstmals praktizierten 4-2-3-1-System mit 4:1 gewonnen.

Zum Spiel in Dresden wird Paderborn zum erst zweiten Mal in dieser Saison fliegen. Zunächst war eine Anreise mit dem Bus oder Zug geplant, doch angesichts einer möglichen Relegation dachte Baumgart um. "Es kann nächste Woche ja weitergehen", sagte Baumgart: "Deshalb fliegen wir am Sonntag um 20 Uhr zurück. Dann können wir am Montag um 10 Uhr trainieren."

Der Tabellendritte spielt in der Relegation am 23. und 27. Mai gegen den VfB Stuttgart als 16. der Bundesliga. Union Berlin liegt vor dem letzten Zweitliga-Spieltag nur einen Punkt hinter Paderborn.