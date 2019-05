Molecule Man Berlin in der Spree mit Rettungsweste: Protest gegen Flüchtlingspolitik

Der Molecule Man in der Spree.

Das Berliner Kollektiv „Anarche“ hat die Molecule Man in der Spree geentert - als Protest gegen die europäische Flüchtlingspolitik.

Berlin. Am Freitagmorgen hat das Kollektiv „Anarche“ den „Molecule Man“ in der Spree geentert. Dem 30 Meter hohen Monumentalkunstwerk, bestehend aus drei Männerfiguren aus gelochten Aluminiumplatten, wurde eine orangene Rettungsweste angezogen. Mit Seilen erkletterten Aktionisten die aus drei Personen bestehende Skulptur. Damit will die Organisation für eine andere europäische Flüchtlingspolitik und Seenotrettung im Mittelmeer protestieren.

Aktion „Safe Passage“

„In den letzten 5 Jahren hat die EU mehr als 18.000 Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken lassen und kriminalisiert diejenigen, die versuchen das zu ändern. Heute setzen wir auf der Spree ein Zeichen gegen diese menschenverachtende Politik!“, schrieb Anarche Berlin auf seiner Facebook-Seite. Auf Twitter hieß es: „Am Molecule Man und auf der Spree regt sich Widerstand. Gegen ein Europa, das Menschen ertrinken lässt.“

Die Polizei bestätigte der Berliner Morgenpost die Aktion, dass Menschen auf die Figuren hochgeklettert seien und Transparente an der Elsenbrücke aufgehängt hätten. Die Polizei sei „aus Sicherheitsaspekten“ im Einsatz, sagte ein Sprecher, schließlich sei es nicht ungefährlich, wenn sich Personen auf der 30 Meter hohen Skulptur befänden. Bislang verlaufe der Einsatz aber entspannt. Ziel sei natürlich, dass die Menschen vom „Molecule Man“ herunterkommen.

„Die Aktion ist noch längst nicht vorbei“, twitterte das Kollektiv „Anarche“ gegen neun Uhr. Menschen wurden aufgerufen, zur Elsenbrücke zu kommen.

Der Molecule Man wurde im Mai 1999 vom US-Bildhauer Jonathan Borofsky geschaffen. Die Skulptur steht mitten in der Spree zwischen Elsenbrücke und Oberbaumbrücke, wo sich die Ortsteile Kreuzberg, Friedrichshain und Alt-Treptow treffen.

Molecule Man erinnert an Einheit der Welt

Die Skulptur solle daran erinnern, „dass sowohl der Mensch als auch die Moleküle in einer Welt der Wahrscheinlichkeit existieren und es das Ziel aller kreativen und geistigen Traditionen ist, Ganzheit und Einheit innerhalb der Welt zu finden“, erläuterte Jonathan Borofsky sein Kunstwerk. Finanziert wurde es von der Allianz, die bis 2006 in den benachbarten Treptowers ihren Sitz hatte.