Sing meinen Song live in der Berliner Waldbühne: Alle Infos zum Konzert

Sie bestreiten „Sing meinen Song 2019“ und treten im September in der Berliner Waldbühne auf: Michael Patrick Kelly, Wincent Weiss, Jeanette Biedermann, Milow, Alvaro Soler, Jennifer Haben und Johannes Oerding (v.l.).

Die Stars aus der sechsten Staffel der Vox-Sendung "Sing meinen Song" treten am 22. September 2019 in der Berliner Waldbühne auf.

Waldbühne Sing meinen Song live in Berlin: Alle Infos zum Konzert

Berlin. Die Stars aus der sechsten Staffel der Vox-Sendung "Sing meinen Song" treten am 22. September 2019 in der Berliner Waldbühne auf.

Sing meinen Song 2019 live in Berlin: Folgende Künstler treten auf:

Michael Patrick Kelly

Milow

Wincent Weiss

Johannes Oerding

Alvaro Soler

Jeanette Biedermann

Jennifer Haben

Der Vorverkauf für das Open-Air-Konzert läuft bereits. Die Ticketpreise liegen zwischen 57 und 99,50 Euro.

Das TV-Format "Sing meinen Song" hat sich seit seiner Start 2014 zu einem Publikumsmagneten entwickelt und wurde bisher mit dem Deutschen Fernsehpreis (2014), der Goldenen Kamera (2018), dem Bambi (2015) sowie dem ECHO (2015) ausgezeichnet und war unter anderem für den Grimme-Preis (2015) nominiert.

Hintergrund: „Sing meinen Song“: Wo Johannes Oerding Inspiration bekommt

Hintergrund: „Sing meinen Song“: So berührt Wincent Weiss die Zuschauer

Hintergrund: „Sing meinen Song“: Staffelstart mit Songs von Wincent Weiss

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans von "Sing meinen Song", die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Sing meinen Song - Das Tauschkonzert 2019, live in Berlin, Sonntag, 22. September 2019, Einlass ab 17 Uhr, Konzertbeginn 19 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin