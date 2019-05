Greenpeace-Aktivisten mit Eisblöcken in Form des Schriftzugs "LAST EXIT" vor dem Brandenburger Tor.

Demonstrationen Greenpeace-Protest vor dem Brandenburger Tor: "Last Exit"

Berlin. Mit großen Eisblöcken hat die Umweltschutz-Organisation Greenpeace vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen die Klimapolitik der Bundesregierung protestiert. Die Eisklötze bildeten am Dienstag den Schriftzug "Last Exit". Daneben standen Greenpeace-Demonstranten mit einem Schild mit der Aufschrift: "Frau Merkel, Kohleausstieg kann erst der Anfang sein."

Anlass für den Protest war der 10. Petersberger Klimadialog in Berlin. Bei dem internationalen Treffen zur Vorbereitung der UN-Klimakonferenz in Chile spricht auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Greenpeace kritisierte, Deutschlands Glaubwürdigkeit in Klimafragen habe zuletzt stark gelitten. "Der Welt bleiben zehn Jahre, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu begrenzen." Merkel müsse Deutschland im Klimaschutz "endlich aus der Sackgasse steuern. Das Klimaschutzgesetz ist dafür die letzte Ausfahrt."