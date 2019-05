Backshop-Mitarbeiterin überfallen und ausgeraubt

Berlin. Eine Angestellte eines Backshops in Berlin-Neukölln ist von zwei Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Die 42-Jährige wollte in der Nacht zu Dienstag das Geschäft in der Karl-Marx-Straße aufschließen, als sie gegen den Kopf geschlagen wurde und zu Boden fiel. Wie die Polizei mitteilte, soll das Räuber-Duo auf die Frau eingetreten und Geld gefordert haben.

Nachdem das Opfer das Wechselgeld aushändigte, ergriffen die Täter die Flucht. Ein Passant fand die Frau gegen 2 Uhr in der Bäckerei auf dem Boden liegend. Die Mitarbeiterin kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.