Blaulicht-Blog: Transporter verunglückt auf B246

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 14. Mai.

+++ Transporter verunglückt auf B246 +++

Auf der Bundesstraße 246 bei Gallun im Landkreis Dahme-Spreewald kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall. Ein mit zwei Personen besetzter VW Transporter kam nach einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, anschließend wurde er mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Die Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt und kam auch ins Krankenhaus.

+++ Wasserrohrbruch in Hostel +++

Im Keller eines Hostels an der Grünberger Straße in Friedrichshain kam es in der Nacht zu einem Wasserrohrbruch. Da in einem Batterieraum ebenfalls das Wasser stand, musste es durch die Feuerwehr abgepumpt werden. 20 Gäste des Hostels wurden evakuiert und von der Feuerwehr betreut.

+++ Autos in Reinickendorf ausgebrannt +++

An der Provinzstraße in Reinickendorf standen in der Nacht zwei Pkw in Brand. Die Feuerwehr konnte das Ausbrennen der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.