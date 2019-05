Turbine verlängert Vertrag mit Schmidt

Potsdam (dpa) – Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat den Vertrag mit der 51-maligen Nationalspielerin Bianca Schmidt verlängert. Das teilten die Brandenburgerinnen am Montag mit. Über die Laufzeit des Kontrakts mit der 29-Jährigen machte Turbine wie gewohnt keine Angaben. "Wir freuen uns, dass eine sehr gute und verdiente Spielerin in Zukunft in Potsdam bleibt. Insbesondere mit ihrer Erfahrung kann Bianca in der nächsten Saison zum Erfolg der Mannschaft entscheidend beitragen", sagte Trainer Matthias Rudolph.

Verteidigerin Schmidt spielte von 2006 bis 2012 bei Potsdam und wechselte anschließend für drei Jahre zum 1. FFC Frankfurt. Für Turbine absolvierte sie schon 211 Pflichtspiele.