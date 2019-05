Frau getötet: Mutmaßlicher Mörder nach 32 Jahren vor Gericht

32 Jahre nach dem Mord an einer jungen Frau in Neukölln muss sich der mutmaßliche Täter nun vor Gericht verantworten.

Berlin. Im September 1987 erschütterte ein brutaler Mord an einer jungen Frau aus Neukölln die damals noch geteilte Stadt. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes betrieb die Suche nach dem Täter mit großem Aufwand, zunächst allerdings erfolglos. 2015 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, neue Techniken zur Untersuchung von DNA-Material brachte die Fahnder auf die Spur des mutmaßlichen Mörders. Der ist inzwischen 61 Jahre alt und steht am Dienstag vor Gericht, 32 Jahre nach der Tat.

Klaus R., nach Informationen der Berliner Morgenpost kein Unbekannter für die Justiz, soll am 18. September 1987 in die Wohnung des 30-jährigen Opfers an der Innstraße in Neukölln eingedrungen sein und dort versucht haben, die Frau zu berauben und zu vergewaltigen. Nachdem er aus bislang unbekannten Gründen sein Vorhaben abbrach, soll der damals 28-Jährige die Frau aus Angst vor Entdeckung getötet haben.

Tat geschah offenbar vor den Augen des zweijährigen Sohnes

Die Tat geschah offenbar vor den Augen des damals zweijährigen Sohnes der Frau, ihr älterer Sohn, sechs Jahre alt, soll die Leiche seiner Mutter dann entdeckt haben, als er aus der Schule zurückkam. Nach damaligen Medienberichten ergab die Obduktion, dass der Täter offenbar zunächst versuchte, die Frau zu erdrosseln und ihr dann schließlich zwei Stiche in den Hals versetzte.

Bei ihren neu aufgenommenen Ermittlungen griffen die Beamten ab 2015 auf neue molekularbiologische Untersuchungsmethoden zurück. Auch die Wiederaufnahme ging zunächst schleppend voran. Im Herbst vergangenen Jahres ergab der Abgleich von DNA-Spuren einen Treffer. Im November 2018 wurde der Neuköllner Klaus R. festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Erfolg für die Ermittler der „Cold Cases“-Spezialgruppe

Beim Landeskriminalamt gibt es seit einigen Jahre neben den sechs regulären Mordkommissionen eine Spezialgruppe, die sich mit lange zurück liegenden, unaufgeklärten Fällen („Cold Cases“) befasst. Erfolge verzeichnet diese Gruppe vor allem durch die Anwendung von kriminologischen Methoden, die zum Zeitpunkt der häufig Jahrzehnte zurückliegenden Taten noch unbekannt waren.

Für den Prozess gegen Klaus R. vor der 32. Schwurgerichtskammer des Landgerichts sind zunächst zehn Verhandlungstage angesetzt. Unbekannt blieb bislang, ob sich der Angeklagte bei seinen Vernehmungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Tatvorwurf geäußert hat. Das Urteil soll Anfang Juli gesprochen werden.