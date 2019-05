Wünsche der Berliner Senatoren sprengen den Finanzrahmen

Die Zeiten steigender Einnahmen sind vorbei. Wer jetzt Geld ausgeben will, muss woanders einsparen. Das ist neu für Rot-Rot-Grün.

Berlin. Die Chefgespräche, in denen die Senatoren derzeit reihum mit dem Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) ihre Wünsche für den Doppelhaushalt 2020/2021 erörtern, stellen sich schwierig dar. Die angemeldeten Pläne für Ausgaben überschreiten das erwartete Niveau der Einnahmen erheblich. Aus all den gesammelten Vorschlägen müsse man noch eine Milliarde Euro kürzen, sagte der Finanzsenator am Montag der Morgenpost.

Das alles muss passieren, ehe der Senat am 18. Juni seinen Entwurf für den Doppelhaushalt beschließt. Nach der Sommerpause sind dann die Parlamentarier an der Reihe und werden den Etat im Abgeordnetenhaus beraten und im Herbst verabschieden.

Dass die Fachsenatoren mit ihren Ausgaben-Wünschen den Budgetrahmen des Finanzsenators sprengen, ist zwar nicht ungewöhnlich. Aber die Dimension von einer Milliarde Euro für verhandelbare politische Vorhaben überschreitet dann doch das gewohnte Maß. Kollatz sieht sich darum genötigt, um Zurückhaltung zu werben. Zumal es nach zehn Jahren Daueraufschwung nun das erste Mal wieder darum gehen wird, Politik zu machen, ohne auf nennenswerte Zuwächse bei den Einnahmen vertrauen zu können.

Wer neues Projekt finanziert, muss anderswo streichen

Die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung sind zwar für Berlin nicht katastrophal ausgefallen. Die Erwartungen für die Stadt sind wieder auf dem Niveau angekommen, wo sie vor der vorletzten Steuerschätzung im Herbst 2018 noch standen. Damals hatten die Experten noch kein Abflachen des Wachstums vorhergesehen.

Kollatz drängt darauf, dass die Senatskollegen sich an einen Grundsatz erinnern, der lange Zeit gültig war in der Berliner Landespolitik. Wer ein neues Projekt angehen und dafür Geld ausgeben möchte, der muss auch sagen, wo er das Geld dafür hernehmen will, welche Ausgabe gestrichen werden soll. „Jetzt kann man nicht einfach etwas draufsatteln, sondern muss immer etwas ersetzen“, sagte Kollatz.

Nach dem regionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung rechnet Berlin für das laufende Jahr mit Einnahmen aus Steuern und Finanzausgleich in Höhe von 23,35 Milliarden Euro. Für das Jahr 2020 werden 24,2 Milliarden Euro und für das Jahr 2021 von 25,2 Milliarden Euro erwartet. Gegenüber der letzten Steuerschätzung bedeutet dies in diesem Jahr noch einmal einen kleinen Plusbetrag von 25 Millionen Euro. Aber für 2020 erwartet Kollatz gegenüber den früheren Annahmen ein Minus von 381 Millionen Euro. Für das Jahr 2021 muss eine Lücke von 495 Millionen Euro ausgeglichen werden.

Auch die Verwaltungsreform kostet viel Geld

Ausgabenwünsche gibt es gleichwohl reichlich. Eine Garantie musste der Finanzsenator übernehmen, um den Koalitionsstreit über die Verwaltungsreform zu klären. Die Grünen haben durchgesetzt, dass der Senat eine Zusage macht, die nötigen Ressourcen bereit zu stellen.

Das war eine Forderung, um den Zukunftspakt Verwaltung zwischen Senat und Bezirken zu unterschreiben. Einheitliche Abteilungen wird es aber nicht geben. Der Kompromiss lautet, man wolle „einheitlichere Strukturen“ anstreben.