Manet gegen Caillebotte: Museum tauscht Impressionisten

Édouard Manets Gemälde "Im Wintergarten" wird in der Alten Nationalgalerie in Berlin abgehängt.

Berlin. Es ist ein bisschen wie mit den Panini-Heften: Bild gegen Bild. In der Berliner Alten Nationalgalerie ging es am Montag allerdings nicht um Fußballerporträts, sondern um zwei Werke des Impressionismus. Unter den Augen von Museumsdirektor Ralph Gleis wurde mit Édouard Manets "Wintergarten" von 1878/79 das zentrale Gemälde im zweiten Stock des Museums im Impressionistensaal abgehängt. Das Werk wurde gleich am Montag verpackt für die Reise zum Art Institute of Chicago. In den USA wird das Gemälde, auf dem Manet ein Ehepaar auf einer Bank darstellte, während einer großen Ausstellung zum Werk des französischen Malers (1832-1883) gezeigt.

Im Gegenzug kann sich das Museum freuen über ein anderes zentrales Werk des Impressionismus: Aus Chicago hat die Alte Nationalgalerie "Straße in Paris, Regenwetter" bekommen und am Montag aufgehängt. Das 1877 vollendete Gemälde mit der Straßenszene und dem markanten Paar unter einem Regenschirm ist zentraler Fixpunkt der Ausstellung "Gustave Caillebotte - Maler und Mäzen des Impressionismus", die am Freitag eröffnet werden soll. Der Maler lebte von 1848 bis 1894.