Mutmaßliche Dealer vor Gericht: 80 Kilo Koks für Berlin

Am Landgericht startete am Montag ein Prozess gegen fünf Männer. Sie sollen durch den Drogenhandel 2,7 Millionen Euro umgesetzt haben.

Berlin. 2,7 Millionen Euro Umsatz in nur drei Monaten, das klingt nach einem guten Geschäft. Der Geschäftszweck der fünf Männer, die sich seit Montag vor dem Landgericht verantworten müssen, soll allerdings ein schwunghafter Drogenhandel gewesen sein. Wie groß der finanzielle Erfolg der Männer tatsächlich war, muss das weitere Verfahren klären. Tatsächlich eingebracht haben die Aktivitäten dem Quartett bislang lediglich Festnahmen, Untersuchungshaft und eine Anklage wegen „bandenmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“.

Die nicht geringe Menge lässt sich der Anklage zufolge auch konkret beziffern. 80 Kilogramm Kokain und Kokaingemisch sollen die Angeklagten im Alter zwischen 29 und 37 Jahren aus dem Ausland nach Berlin gebracht haben, um die hauptstädtische Koks-Schickeria mit dem in der Szene überaus begehrten Stoff zu versorgen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft geht nach den Ermittlungen davon aus, dass sich vier der fünf Angeklagten spätestens Ende August zusammengeschlossen haben, um ins Kokaingeschäft einzusteigen. Erhan T. (37), nach Überzeugung der Ermittler so etwas wie der Chef der Truppe, soll zu der Zeit im niederländischen Rotterdam einen Lieferanten gefunden und das Geschäft danach maßgeblich organisiert haben.

Jeder gewerbsmäßige Drogendealer in Berlin oder anderswo weiß, dass er ständig Gefahr läuft, irgendwann die Aufmerksamkeit der Ermittlungsbehörden auf sich zu ziehen und von da an unter ständiger Beobachtung zu stehen. Entsprechend hoch sind die Schutzvorkehrungen, die in der Branche getroffen werden. Strikte Aufgabenteilung und ein höchst konspiratives Vorgehen gehören dazu.

Kokain meist in den Niederlanden beschafft

Im Fall des jetzt auf der Anklagebank sitzenden Quintetts soll das so ausgesehen haben, dass T. und ein Mitangeklagter, in den meisten Fällen Ali A. (31), in die Niederlande und mindestes einmal auch nach Dänemark fuhren, um die Ware zu beschaffen. Acht solcher Fahrten zwischen Anfang September und Mitte November vergangenen Jahres hat die Staatsanwaltschaft aufgelistet. Die dabei jeweils nach Berlin geschaffte Menge lag zwischen elf und 20 Kilogramm, der Verkaufswert bei 34.000 Euro pro Kilo.

Direkt nach der Rückkehr soll dann der jeweilige Kurier die Ware an einem immer nur kurzfristig vereinbarten Ort irgendwo in Berlin dem mitangeklagten Mike B. (29) übergeben haben, der nach Überzeugung der Ermittler für die Zwischenlagerung der Ware zuständig war. Als Zwischenlager diente in diesem Fall ein in Dahlem abgestellter unauffälliger Kleintransporter, in der Anklage als „Bunkerfahrzeug“ bezeichnet.

Dort lagerte das Kokain, bis es auf den Markt kam. Am Weiterverkauf soll neben T. auch der vierte Mitangeklagte Muzaffer E. (33) beteiligt gewesen sein. Özgür E. (29), der fünfte Mann auf der Anklagebank, soll erst im November 2018 zu der Gruppe gestoßen sein. Großartig tätig konnte er allerdings nicht mehr werden, nur wenige Tage nach seinem Einstieg schlugen die Fahnder des Landeskriminalamtes (LKA) zu. Die Beamten hatten die Gruppe offenbar schon länger observiert und warteten nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, um den schwunghaften Kokain-Handel zu beenden.

Verteidiger: Einige der Angeklagten wollen offenbar aussagen

Anfang 2019 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen das Quintett. Die fünf Männer werden darin beschuldigt, Betäubungsmittel eingeführt und in den Verkehr gebracht zu haben, „ohne über die dafür erforderliche Genehmigung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte zu verfügen“. Diese sperrige Formulierung taucht in jeder Anklage wegen Drogenhandels auf, es ist allerdings höchst unwahrscheinlich, dass auch nur ein Dealer Kenntnis von der Existenz dieses Bundesinstitutes hat.

Der erste Verhandlungstag am Montag war nach Feststellung der Personalien der Angeklagten und Verlesung der Anklageschrift bereits wieder beendet. Es gibt Signale der zahlreichen Verteidiger, wonach sich im weiteren Verlauf des Prozesses zumindest einige der fünf Männer zu den Vorwürfen äußern wollen. 14 Verhandlungstage hat die 28. Große Strafkammer insgesamt angesetzt. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob noch weitere Personen an dem Kokain-Handel beteiligt waren. Unklar ist auch, ob die Ermittlungen in der Sache Informationen über die Endabnehmer der Ware erbracht haben. Der Prozess wird am Montag kommender Woche fortgesetzt.