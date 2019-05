Berliner Kutschpferde bekommen Hitzefrei

Für Pferdekutschen in Berlin gelten nun striktere Regeln. Sie sollen die Tiere in der Stadt besser schützen.

Berlin. Tierschützern sind sie seit langem ein Dorn im Auge: Kutschpferde, die als Touristenattraktion Fuhrwerke über den dichtbefahrenen Asphalt in Berlins Zentrum ziehen müssen. Besonders wenn sich die Hitze im Sommer rund um den Pariser Platz staut, kann die Arbeit für die Tiere zur Tortur werden. Um unter anderem solche Szenen künftig zu verhindern, hat die zuständige Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung neue Leitlinien für Pferdekutschbetriebe erlassen.

Die Kutschfahrten sind nun unverzüglich einzustellen, wenn die Lufttemperatur im Laufe eines Tages 30 Grad Celsius im Schatten erreicht. Nach der bisherigen Regelung sollten die Pferde nicht unterwegs sein, wenn es um zehn Uhr 35 Grad warm war. Jedoch war die Leitlinie lediglich ein Gebot und für die Kutscher rechtlich nicht bindend.

Pferdeerfahrener Beifahrer muss Kutschen begleiten

„Kutschfahrten in einer Millionenmetropole bedeuten enormen Stress für die Pferde“, sagte Senator Dirk Behrendt am Montag bei der Übergabe der Leitlinie an Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (beide Grüne). Im Sinne des Tierschutzes sei es daher erforderlich, klare Vorgaben zu machen.

Der neue Vorschriftenkatalog regelt daneben, dass außerhalb der Einsatzzeiten jedem Pferd täglich zwei Stunden freie Bewegung auf unbefestigtem Boden mit genügend Auslauf zu gewähren ist. Zudem muss ein pferdeerfahrener Beifahrer das Gespann ständig begleiten.

Bezirk Mitte hatte Pferdekutschen am Pariser Platz verboten

Die Pferde sind in den Pausen darüber hinaus vollständig auszuschirren und auf das Vorhandensein von Druck- oder Scheuerstellen zu überprüfen. Das Kopfstück muss in dieser Zeit durch ein Halfter ersetzt werden.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik am Einsatz der Kutschpferde in Berlins Zentrum. Mittes Bezirksbürgermeister von Dassel hatte den Kutschbetrieben 2018 verboten, den Pariser Platz zu befahren. Doch das Verwaltungsgericht erklärte dies Verbot für nicht rechtens. Im vergangenen Herbst war zudem bekannt geworden, dass die bisherige Hitzefreiregelung wegen fehlenden Personals im Veterinäramt Mitte auch im sehr heißen Sommer 2018 fast nie kontrolliert wurde.

