Glückliche Volleys: Dramatisches Finale als Saison-Spiegel

Berlin. Der rauschenden Feier in der Hotellobby am Bodensee folgte die Warnung an die Konkurrenz. Die Berlin Volleys wollen nach ihrem siebten Meistertitel in den vergangenen acht Jahren auch in den kommenden Saisons ihre Erfolgsstory fortschreiben und setzen auf personelle Kontinuität. "Von den Spielern, die am Sonntag in Friedrichshafen begonnen haben, werden mit Ausnahme von Nicolas Rossard alle bleiben", versprach Manager Kaweh Niroomand nach dem packenden 3:2-Sieg beim VfB Friedrichshafen. "Da sind höchstens noch Kleinigkeiten zu regeln."

Meistertrainer Cedric Enard wurde nach der Krönung einer schwierigen Saison mit Aufs und Abs das Haar auf dem Kopf rasiert. Auch der 42 Jahre alte Franzose war über den Erfolg zum Abschluss seines Jahres in der Volleyball-Bundesliga erleichtert. "Die erste Zeit in dieser Saison war es sehr hart", sagte Enard nach der ersten Bierdusche. "Ich bin sehr stolz auf das Team."

Das allerletzte Spiel der Volleys geriet zum Spiegelbild der gesamten Saison. "Das war ein Wechselbad der Gefühle", sagte Niroomand. 2:0 hatten die Volleys in dem entscheidenden fünften Playoff-Finalspiel geführt, dann den Satzausgleich hinnehmen müssen und sich schlussendlich im Tiebreak hauchdünn mit 16:14 durchgebissen. "Noch vor acht Wochen hätte ich nicht daran geglaubt, dass wir überhaupt ins Finale kommen", betonte Niroomand.

Ein Umbruch soll vermieden werden, wie er zu Beginn der nun abgelaufenen Saison stattgefunden hatte. Damals hatte der Abgang von Leistungsträgern wie Paul Carroll oder Robert Kromm Lücken hinterlassen, die durch die Neuzugänge wie Benjamin Patch oder Samuel Tuia nicht auf Anhieb gefüllt werden konnten. Die BR Volleys handelten. "Wir haben nach und nach Element für Element stabilisiert", sagte Niroomand.

Erst wurde der Franzose Rossard als Libero nachverpflichtet. Mitte Januar glückte dann der spektakuläre Transfer des russischen Olympiasiegers Sergej Grankin. "Einen von dieser Qualität hat die Bundesliga nie gehabt", urteilte Niroomand schon nach den ersten Einsätzen des neuen Zuspielers.

Unter Grankins routinierter Führung stabilisierte sich das Volleys-Team. Für Kapitän Sebastian Kühner war indes noch ein anderer Grund ausschlaggebend dafür, dass die Titelverteidigung glückte: die Ersatzbank. "Wir haben den breitesten und besten Kader der gesamten Liga", meinte Kühner. "Jeder einzelne kann Impulse setzen."

Allerdings dauerte es, bis die Impulse gesetzt werden konnten. In den sieben Monaten zwischen Saisonbeginn und Saisonende haben die BR Volleys insgesamt 44 Pflichtspiele bestritten. 30 Siege, aber auch 14 Niederlagen verbuchte das Team.

Gleich dreimal waren die Volleys bei wichtigen Prüfungen krachend gescheitert: Erst im Supercup am VfB Friedrichshafen (1:3), dann im Pokal-Halbfinale an der SVG Lüneburg (2:3) und schließlich ereilte den Verein in der Champions League schon in der Gruppenphase das Aus. "Sobald wir Widerstand spürten, brach bei uns alles zusammen", analysierte Niroomand die Krisenphase. Das Finale war somit ein fast identisches Abbild des Saisonverlaufs - nur dass diesmal das Ende für die Volleys stimmte.