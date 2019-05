Musik Berliner Philharmoniker bei Mahler-Festival in Leipzig

Leipzig. Große Namen beim Mahler-Festival 2021 in Leipzig: Besucher dürfen sich unter anderem auf Konzerte der Berliner Philharmoniker und des London Symphony Orchestra freuen, wie Gewandhausdirektor Andreas Schulz am Montag in Leipzig berichtete.

Er verwies auf die Verbundenheit des Komponisten Gustav Mahler mit Leipzig. Er komponierte dort seine erste Sinfonie, während er von August 1886 bis Mai 1888 als Kapellmeister am Stadttheater arbeitete.

Für das Rahmenprogramm des Festivals vom 13. Mai bis zum 24. Mai 2021 in Leipzig sind neben den offiziellen Konzerten auch Vorträge, Filmvorführungen und Stadtführungen geplant. 2011 fand unter Leitung des Gewandhauses das erste Festival statt.