Kindergeburtstag in Groß Pankow in der Prignitz: Dieb plündert Schatztruhe

Wenn Kindergeburtstage anstehen, machen sich die Eltern wohl schon Wochen vorher Gedanken, was man mit den Kindern unternehmen kann. Die Eltern, die mit ihrem Kind in Groß Pankow im Landkreis Prignitz leben, hatten am vergangenen Sonnabend eine Schatzsuche geplant.

Die Fährte war gelegt, die Truhe wartete an einer gut versteckten Stelle. Es konnte also losgehen. Die Kinder machten sich auf die Suche. Doch als sie die Truhe fanden, blieb die große Freude aus. Jemand war ihnen zuvorgekommen. Laut Brandenburger Polizei war ein anderer 12-jähriger Schatzsucher schneller. Er fand das Versteck, plünderte die Truhe und floh mit der Beute.