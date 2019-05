Kriminalität Zwei Tote in Wohnung in Forst aufgefunden

Forst. In einer Wohnung in Forst (Spree-Neiße) sind am Montagmorgen zwei Tote entdeckt worden. Ein Großaufgebot der Polizei sei vor Ort, sagte ein Sprecher in Cottbus. Es handele sich um ein Tötungsdelikt. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht machen. Weitere Informationen soll es am frühen Nachmittag geben.