Feuerwehr findet Mieter nach Wohnungsbrand bewusstlos auf

Berlin. Die Berliner Feuerwehr hat in Prenzlauer Berg nach einem Wohnungsbrand den Mieter bewusstlos aufgefunden. Der 59 Jahre alte Mann kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte eine Anwohnerin des Hauses in der Marienburger Straße am Sonntagabend den Rauchgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Außer dem Mieter der Wohnung wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

( dpa )