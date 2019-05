Neuer Mietspiegel - Mieten in Berlin steigen weiter – aber langsamer

Plattenbauten an der Frankfurter Allee in Friedrichshain. Der aktuelle Mietspiegel zeigt, dass die Mieten seit zwei Jahren nicht mehr so schnell gestiegen sind wie in den Vorjahren.

Am Montag löst der neue Mietspiegel das Vorgängerwerk aus dem Jahr 2017 ab. Der große Mietenschock für Berlin bleibt diesmal aus.

Berlin. Am Montag hat Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) den neuen Berliner Mietspiegel vorgestellt. Berlins Mieter zahlen im Durchschnitt 6,72 Euro je Quadratmeter und Monat (nettokalt) für ihre Wohnung - 33 Cent mehr als noch vor zwei Jahren. Damit sind die Mieten in den vergangenen zwei Jahren um 5 Prozent gestiegen.

Mietpreisspirale dreht sich deutlich langsamer

Der Berliner Mietspiegel wird alle zwei Jahre aktualisiert und gibt Auskunft über die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete, an der sich Mieter und Vermieter bei der Ermittlung einer angemessenen Mieterhöhung orientieren sollen. Erstellt wird er im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen von der F+ B Forschungsgruppe Hamburg. Diese hat durch eine Befragung von Mietern und Vermietern Daten zur Miete und Ausstattung von rund 10.000 zufällig ausgewählten Wohnungen erhoben.

Die Mietpreisspirale hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich langsamer gedreht als zuvor. Im Durchschnitt hatte die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete 2017 bei 6,39 Euro gelegen - 55 Cent, beziehungsweise 9,2 Prozent mehr als 2015 (5,84 Euro). „Das ist kein Grund zur Entwarnung, aber ein deutliches Zeichen dafür, dass die mietenstabilisierenden Maßnahmen des Landes Berlin Wirkung zeigen“, sagte Die Senatorin. Der Mietspiegel gilt in Berlin für 1,4 Millionen Wohnungen.

Informationen zum neuen Mietspiegel 2019

Die Berliner Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen zum Mietspiegel.

Wer erstellt den Mietspiegel und auf welcher Datenbasis geschieht das?

Der Berliner Mietspiegel wird im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen von der F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH Hamburg ermittelt. Diese hat durch eine Befragung der Mieter und Vermieter Daten zur Miete und Ausstattung bei rund 10.000 zufällig ausgewählten Wohnungen erhoben. Die Befragung fand von September bis Dezember 2018 statt. Berücksichtigt werden aber nur Mieten, die in den vergangenen vier Jahren erhöht wurden – etwa durch den Abschluss eines neuen Vertrages oder durch eine Mieterhöhung. An der Mietspiegelerstellung wirken zudem beratend Interessenvertreter der Vermieter und Mieter mit.

Für wen gilt der Mietspiegel?

Der Mietspiegel gilt für rund 1,4 der insgesamt 1,9 Millionen Mietwohnungen in Berlin. Denn Neubauwohnungen ab 2018 und umfassend sanierte Wohnungen sowie Sozialwohnungen sind ausgenommen. Der Mietspiegel gilt nicht für selbst genutztes Wohneigentum, Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie in Reihenhäusern sowie Wohnungen mit WC außerhalb der Wohnung.

Wohnlagenkarte des Berliner Mietspiegels 2019

Wohnlagenkarte des Berliner Mietspiegels 2019

Ab wann gilt der Mietspiegel?

Mit der Veröffentlichung im Internet und im Berliner Amtsblatt löst der Mietspiegel 2019 sofort den von 2017 ab.

Wann darf der Vermieter die Miete erhöhen?

Generell gilt: Eine Mieterhöhung ist nur zulässig, wenn die Miete von Betriebskostenerhöhungen und Modernisierungszuschlägen abgesehen zuvor ein Jahr lang unverändert geblieben ist. Zudem darf sie in Berlin innerhalb von drei Jahren nur um bis zu 15 Prozent erhöht werden – und das maximal bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, die der Mietspiegel adressgenau je nach Wohnlage, Baualter, Ausstattung und Größe einer Wohnung ermittelt. Ausgenommen sind die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften: Im Mietenbündnis mit dem Senat haben sie sich dazu verpflichtet, dass sie ihre Mieten um maximal zwei Prozent im Jahr erhöhen.

Wie nutze ich den Mietspiegel?

Wer ermitteln will, ob sich die verlangte Miete im Rahmen der sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete befindet, kann dies mit dem Mietspiegel-Onlinerechner unter www.berlin.de/mietspiegel im Internet tun. Fragen zum Mietspiegel werden über das „Servicetelefon Miete“ unter der Nummer (030) 90 139 4777 beantwortet. Zusätzlich werden in den nächsten Tagen Broschüren mit dem Mietspiegel sowie der Betriebskostenübersicht unter anderem an alle Bezirke und die beteiligten Mieter- und Vermieterverbände kostenlos verteilt.

Die Broschüre ist auch in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Württembergische Straße 6, in Wilmersdorf kostenfrei erhältlich.