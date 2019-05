21:5 gegen Potsdam: Spandau 04 im Endspiel gegen Hannover

Berlin. Die Wasserfreunde Spandau 04 haben das Finale um die deutsche Meisterschaft der Wasserball-Männer gegen Titelverteidiger Waspo 98 Hannover erreicht. Am Sonntagnachmittag siegten die Berliner in der Schwimmhalle Schöneberg gegen den Lokalrivalen OSC Potsdam ungefährdet mit 21:5 (4:2, 4:0, 8:2, 5:1) und entschieden damit auch das dritte Halbfinal-Spiel nach dem Modus "Best-of-Five" für sich. Die beiden Partien zuvor hatten die Hauptstädter mit 12:9 und mit 18:5 gewonnen.

Im Endspiel um den Titel ist zum dritten Male in Folge Waspo 98 Hannover der Gegner. Die Niedersachsen setzten sich mit 3:0-Siegen gegen den ASC Duisburg durch. 2017 holte sich Spandau mit 3:1 Erfolgen das Championat, 2018 entthronten die Niedersachsen mit 3:2 den Dauersieger.

Nikola Dedovic mit sieben Toren

"Klar ist, dass wir uns steigern müssen, wenn wir den Titel dahin zurückholen wollen, wo er hingehört", sagte Manager Peter Röhle. Die "Best of Five"-Finalserie, in der Spandau als Hauptrundensieger im möglichen entscheidenden fünften Match den Heimvorteil hat, beginnt am 22. Mai.

Das Sonntagsspiel der Spandauer gegen Potsdam hatte keine großen Aufreger mehr parat. Vor allem Nikola Dedovic sorgte mit sieben Toren für die Highlights. Außerdem trafen Stefan Pjesivac (4), Denis Strelezkij, Maurice Jüngling (je 2) sowie sechs weitere Schützen je einmal.