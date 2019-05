Unterbrechung der Berliner Ringbahn endet am Montag

Berlin. Auf der Berliner Ringbahn sollen nach wochenlangen Bauarbeiten von Montagmorgen an wieder S-Bahnen zwischen den Stationen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße fahren. "Die Arbeiten liegen im Plan. Ab Betriebsbeginn um circa 4.00 Uhr startet wieder der reguläre Verkehr", sagte eine Bahnsprecherin am Sonntag. Fahrgäste der Linien S41, S42, S8 und S85 müssen dann nicht mehr in Ersatzbusse umsteigen. Der Streckenabschnitt ist seit Anfang April in beide Richtungen für den Zugverkehr gesperrt. Die Bahn hat nach eigenen Angaben Gleise ausgetauscht, an Weichen gearbeitet und eine Mauer saniert.

( dpa )