Berlin. Ein 28-Jähriger hat bei einem Angriff in einem Berliner Park Stichverletzungen erlitten. Zwei unbekannte Männer griffen in der Nacht zu Sonntag den Mann im Bereich des Anita-Berber-Parks im Bezirk Neukölln an, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen ihn zu Boden gestoßen, geschlagen, getreten und mit Stichen verletzt haben. Ein Passant rief die Beamten. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht.

( dpa )