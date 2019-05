Fest der Luftbrücke 2019 in Tempelhof zum Ende der Berlin-Blockade: „Unmögliches möglich gemacht“

Berlin. Mit einer feierlichen Zeremonie hat Berlin an die Luftbrücke und das Ende der sowjetischen Blockade vor 70 Jahren erinnert. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Sonntag bei der Gedenkveranstaltung vor dem ehemaligen Flughafen Tempelhof: „Die Luftbrücke zeigte den Menschen, dass sie nicht allein gelassen wurden.“

Und sie habe gezeigt, „dass es gemeinsam gelingen kann, die größten Herausforderungen zu überwinden“.

Die Berliner würden das nie vergessen. Justizministerin Katarina Barley (SPD) sagte: „Mit dieser Luftbrücke ist Unmögliches möglich geworden.“ Nur Solidarität habe dieses „Wunder“ möglich gemacht.

Gail Halvorsen mit viel Applaus begrüßt

Mit viel Applaus wurde der 98 Jahre alte US-Luftbrückenpilot Gail Halvorsen begrüßt. Er hatte damals im Landeanflug selbstgebastelte Taschentuch-Fallschirme mit Schokolade und Kaugummis für die Kinder abgeworfen. Mit grüner Uniformjacke, umgehängten Orden und einer blauen Schirmmütze trat Halvorsen vor die geladenen Gäste und rief ihnen zu: „Berlin ist meine zweite Heimat.“ Fast ein Jahr lang wurde West-Berlin Ende der 40er-Jahre wegen der sowjetischen Blockade mit riesigem Aufwand nur aus der Luft versorgt.

Am 12.05.2019 fand die Gedenkfeier anlässlich des 70. Jahrestages der Beendigung der Berlin-Blockade statt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Zahlreiche Gäste verfolgen die Gedenkfeier. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Ann Robertson nimmt an einem Festakt zur Erinnerung an das Ende der Berliner Luftbrücke vor 70 Jahren teil und legt einen Blumenstrauß für ihren Vater Rad/O. Dw. Robertson, der im Dienste der Luftbrücke gefallen ist, nieder. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Justizministerin Katarina Barley (SPD) spricht bei der Gedenkfeier. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Gail Halvorsen, heute 98 Jahre alt, ist ein ehemaliger Pilot der Air Force. Foto: Carsten Koall / Getty Images



Der Regierende Bürgermeiter Michael Müller (SPD) spricht am Sonntag bei der Gedenkfeier anlässlich des 70. Jahrestages der Beendigung der Berlin-Blockade am Denkmal der Luftbrücke vor dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Soldaten vom Wachbataillon der Bundeswehr halten Fackeln vor einem historischen Rosinenbomber. Als Dank für die Berliner Luftbrücke wurde am Sonnabend eine Serenade im Alliierten-Museum aufgeführt. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) begrüßt am Sonnabend Richard A. Grenell, Botschafter der USA in Deutschland, zu einer Serenade. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) verlieh am Sonnabend US-General John William Nicholson das Große Verdienstkreuz mit Stern. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Unter den Besuchern waren insgesamt sieben Veteranen der Luftbrücke, außerdem zahlreiche Berliner Senatoren und die früheren Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und Eberhard Diepgen (CDU).

Michael Müller berichtet von Erfahrungen seiner Familie

Müller sagte weiter, die Luftbrücke habe gezeigt, "dass es gemeinsam gelingen kann, die größten Herausforderungen zu überwinden". Die Berliner würden das "nie vergessen". Er berichtet auch von den Erfahrungen seiner Familie, die früher in der Nähe des Flughafens lebte. "Mein Vater hat hier als Kind miterlebt, wie die Rosinenbomber zur Hoffnung für die Berliner wurden", sagte Müller. "Seine Familie hörte Tag und Nacht dieses Brummen."

Barley sprach von einem "Wunder", das nur durch die Solidarität der neuen Verbündeten möglich geworden sei. Sie erinnerte an die verunglückten Piloten. "Es wurden Opfer gebracht, um Freiheit und Demokratie in ein Land zu bringen, von dem man selbst noch wenige Jahre zuvor angegriffen wurde."

Am Nachmittag wurden mehrere zehntausend Besucher zu einem "Fest der Luftbrücke" auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof erwartet. Geplant waren Gespräche mit Zeitzeugen, Ausstellungen von historischen Fahrzeugen, Fotos und Gegenständen des Alltags, eine Videoinstallation aus Archivmaterial und ein umfangreiches Musikprogramm, das ebenfalls an die damalige Zeit erinnert.

Sportgelände nach Halvorsen benannt

Zu Ehren des Luftbrückenpilots Halvorsen hatte der Baseballverein Berlin Braves sein Sportgelände auf dem Tempelhofer Feld in "Gail S. Halvorsen Park - Home of the Berlin Braves" umbenannt. "Er hat damals viel für die Kinder getan. Deshalb haben wir ihn heute geehrt", sagte ein Vereinssprecher am Sonnabend. Der Veteran besuchte in Militäruniform und mit seinen beiden Töchtern den Sportverein. Er war am Freitag nach Berlin gekommen.

Das Fest zum Jubiläum 70 Jahre Luftbrücke begann mit einer diplomatischen Verstimmung: Beim ehrenvollen Festakt vor dem Denkmal am Platz der Luftbrücke fehlte der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell. Er war am Sonntag auf anderen Terminen. Gekommen war stattdessen die Gesandte Robin S. Quinville. Dies wurde in Berliner Regierungskreisen als Affront gewertet.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (l.), Richard Grenell (M.), Botschafter der USA in Deutschland, und Sebastian Wood, britischer Botschafter in Deutschland, nehmen an der Aufführung einer Serenade als Dank für die Berliner Luftbrücke im Alliierten-Museum teil.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte der Berliner Morgenpost: „Es ist sehr traurig und bedauerlich, dass der Botschafter an einem solchen Tag nicht gekommen ist.“ Die USA entfernen sich immer mehr von der Partnerschaft mit Deutschland und Europa, so Pop.

Doch US-Botschafter Grenell war den Feierlichkeiten nicht fern geblieben. Er hatte am Vorabend bei einer Serenade als Dank für die Berliner Luftbrücke im Alliierten-Museum teilgenommen. Auf Einladung von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU).

Richard Grenell (l.), Botschafter der USA in Deutschland, und Luftbrücken-Veteran Gail Halvorsen

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Von der Leyen würdigte die Luftbrücke am Sonnabendabend als erfolgreiches Eintreten für gemeinsame Werte. So sei der neue Zusammenhalt der westlichen Welt besiegelt worden, sagte sie laut Redemanuskript im Alliiertenmuseum Berlin. 80 Briten und Amerikaner seien während der fast einjährigen Aktion ums Leben gekommen. "Diese Einsatzbereitschaft war die ausgestreckte Hand der ehemaligen Kriegsgegner an Deutschland."