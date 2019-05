Wetter in Berlin: Keine Nachtfröste mehr - Ob es so kühl bleibt

In Berlin wird es weiter recht kühl bleiben, aber die Temperaturen werden in der Nacht nicht mehr unter null Grad fallen.

Potsdam/Berlin. In den kommenden Tagen soll es in der Region Berlin-Brandenburg weiter recht kühl bleiben. Auch mit Regen müsse immer mal wieder gerechnet werden, sagte Marco Manitta, Meteorologe vom Dienst beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach, am Sonntag. Solch eine Wetterlage sei Anfang Mai jedoch nicht außergewöhnlich. In den vergangenen Jahren seien die Berliner und Brandenburger immer verwöhnt worden mit warmer Witterung.

Besser den Regenschirm einpacken

Bis Donnerstag werden nach den Angaben die Temperaturen höchstens Werte um 13 bis 14 Grad erreichen. Nachts sinken sie dann wieder. Nachtfröste seien aber nicht mehr wahrscheinlich, sagte er. Die Wolkendecke bleibe dicht. Auch Regen sei wahrscheinlich. "Das ist aber gut für Ostdeutschland, weil es in den vergangenen Monaten zu wenig regnete", sagte Manitta.

Waldbrandgefahr ist geringer

Am Muttertag mussten Berliner und Brandenburger auf ein Frühstück im Freien verzichten. Es war am Sonntag zwar streckenweise sonnig, aber nicht überall lockerte die Wolkendecke auf. Mit 15 bis 16 Grad war es in der Region relativ frisch. Gut beraten waren Spaziergänger, die Schal und Mütze und sogar Handschuhe dabei hatten.

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist derzeit wegen des Regens gering oder sehr gering. Nur für den Landkreis Barnim wurde die Gefahrenstufe 3 festgelegt mit einer mittleren Gefahr.