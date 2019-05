Rigaer Straße in Friedrichshain: Mann wird mit Stöcken und Knüppeln geschlagen

Berlin. Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain von Unbekannten angegriffen worden. Mehrere Maskierte schlugen in der Rigaer Straße gegen 1.30 Uhr mit Stöcken und Knüppeln auf einen Mann ein. Ein Passant sah die Schlägerei und alarmierte die Polizei.

Mann entlässt sich ohne Untersuchung aus Klinik

Die Angreifer ergriffen die Flucht. Die Beamten suchten die Umgebung nach den Schlägern ab, konnten sie aber nicht finden. Rettungskräfte brachten den 49-jährigen angegriffenen Mann in eine Klinik. Er entließ sich noch vor der Behandlung selbst. Seine Verletzungen am Kopf und an einem Arm wurden nicht behandelt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Was der Grund für die Auseinandersetzung war, teilte die Polizei nicht mit.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll es sich bei dem 49-Jährigen um einen bekannten Youtuber handeln, der der Neuen Rechten zugeordnet wird und knapp 50.000 Abonnenten bei dem Videodienst hat. Der 49-Jährige lebt sonst im Ausland und hält sich derzeit in Berlin auf. Für die Berliner Morgenpost war er am Sonntag noch nicht erreichbar.