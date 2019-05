Blaulicht-Blog: Radfahrer rammt Taxi, Unbekannte stechen in Park auf Mann ein

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, den 12. Mai.

+++ Männer fügen Parkbesucher Stichverletzungen zu +++

Einem Parkbesucher sind in der Nacht zu Sonntag in Neukölln Stichverletzungen an Hüfte und Bein zugefügt worden. Der 28-Jährige wurde gegen 0.30 Uhr am Eingang des Anita-Berber-Parks angesprochen. Als der Mann versuchte wegzurennen, wurde er von den beiden Männern eingeholt und zu Boden gestoßen. Die Unbekannten schlugen und traten auf ihn ein. Ohne seinen Rucksack floh der 28-Jährige weiter in den Park. Ein Passant sah ihn und alarmierte die Polizei. Während der Absuche nach den Tätern fanden die Einsatzkräfte den Rucksack des Mannes und konnte ihn mit vollständigem Inhalt zurückgeben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter konnten nicht gefasst werden.

+++ Radfahrer kollidiert mit Taxi +++

Auf der Karl-Marx-Allee in Mitte ist ein Radfahrer gegen ein Taxi geprallt. Der Autofahrer versuchte, dem Radfahrer auszuweichen - dabei landete er mit dem Wagen auf einem Beton-Fahrbahnteiler. Der Radfahrer wurde am Ort notärztlich betreut, lehnte aber einen Transport ins Krankenhaus ab. Die Feuerwehr zog das Taxi wieder auf die Straße.

Der Taxifahrer wollte ausweichen und landete dabei auf einem Beton-Fahrbahnteiler.

Foto: Thomas Peise

+++ Mann will Laden überfallen - Kassiererin gibt Einnahmen nicht heraus +++

Ein Mann hat am Sonnabendnachmittag versucht, einen Supermarkt in Lichterfelde zu überfallen. Nachdem der Unbekannte eine Packung Milch kaufte, verlangte er die Einnahmen. Er drohte mit einer Waffe, die er nicht zeigte. Die 21-jährige Kassiererin ging darauf nicht ein. Der Mann verließ das Geschäft ohne Beute.