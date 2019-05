Feste 70 Jahre Luftbrücke: Jubiläumsfest am Flughafen Tempelhof

Berlin. Mit einem "Fest der Luftbrücke" auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof feiert Berlin das Ende der sowjetischen Blockade West-Berlins vor 70 Jahren. Am Sonntagnachmittag erwartet der Senat dazu 50 000 Besucher auf dem Vorfeld und in zwei Hangars des Flughafengebäudes. Geplant sind Gespräche mit Zeitzeugen, Ausstellungen von historischen Fahrzeugen, Fotos und Gegenständen des Alltags, eine Videoinstallation aus Archivmaterial und ein umfangreiches Musikprogramm, das ebenfalls an die damalige Zeit erinnert. Daneben gibt es auch ein Kinderprogramm. Der Zugang für die Besucher erfolgt über das Tempelhofer Feld.

Erwartet wird auch der zu besonderer Berühmtheit gelangte US-Luftbrückenpilot Gail Halvorsen. Halvorsen, der inzwischen 98 Jahre alt ist, hatte damals im Landeanflug selbstgebastelte Taschentuch-Fallschirme mit Schokolade und Kaugummis abgeworfen und damit unter den anderen Piloten viele Nachahmer gefunden.

Im Juni 1948 hatte die Sowjetunion sämtliche Straßen, Bahnlinien und Wasserwege nach West-Berlin gesperrt. Ab dem 26. Juni 1948 versorgten Amerikaner, Briten und Franzosen die mehr als zwei Millionen Einwohner in der Westhälfte der geteilten Stadt mit Flugzeugen. Mit fast 280 000 Flügen brachten die Alliierten mehr als zwei Millionen Tonnen Güter wie Kohle und Lebensmittel in die Stadt. Zeitweise landete alle drei Minuten ein Flugzeug auf dem Flughafen Tempelhof. Bri Unfällen starben Dutzende Piloten und Passagiere. Am 12. Mai 1949 beendete die Sowjetunion die Blockade.