Oldtimer-Show: Programm & Sperrungen für "Classic Days Berlin" 2019

Am Wochenende findet wieder das Oldtimer-Festival in Berlin statt. Alle wichtigen Infos zu Programm, Anfahrt und Straßensperrungen.

Auch 2019 erwartet Besucher der Classic Days Berlin wieder jede Menge frisch polierter Chrom und Lack an historischen Fahrzeugen. Auf der Oldtimer-Show werden rund 2000 historischen Fahrzeuge präsentiert - darunter einige Klassiker der Automobilgeschichte. So konnten Besucher in den letzte Jahren den Dienst-Mercedes des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss und den Ford Thunderbird von Marilyn Monroe bestaunen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Oldtimer-Veranstaltung:

Wann und wo finden die Classic Days Berlin statt?

Die Classic Days Berlin finden am Sonnabend, dem 18. Mai, und Sonntag, dem 19. Mai, auf dem Kurfürstendamm in Berlin statt. Zwischen dem Olivaer Platz und der Joachimsthaler Straße werden zahlreiche Oldtimer ausgestellt.

Was kann ich von den Classic Days Berlin erwarten?

Oldtimer-Fans können am Sonnabend von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr auf den Classic Days Berlin mehr als 2000 ausgestellte Oldtimer sehen. Ein Highlight ist die Oldtimerparade über den Kurfürstendamm am Sonnabend ab 10 Uhr. In der Automobilszene bekannte Moderatoren führen durch das Programm und kommentieren das Geschehen.

Etwa 170 Aussteller präsentieren darüber hinaus eine vielfältige Auswahl an Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Liebhaberautos und Oldtimer. Für das leibliche Wohl sorgen Champagnerlounges, Weingärten, Cafés, sommerliche Cocktailbars und Stände mit ausgewählten kulinarischen Spezialitäten.

Foto: dpa Picture-Alliance / Detlef Zmeck / picture alliance / E54

Wie kann ich meinen Oldtimer für die Classic Days Berlin anmelden?

Teilnehmer des Oldtimer-Festivals können ihr eigenes Fahrzeug für die Classic Days über ein Anmeldeformular auf der Webseite der Veranstalter melden, auf der auch weitere Informationen zur Anmeldung gegeben werden.

Mit welchen Straßensperrungen muss ich rechnen?

Der Kurfürstendamm ist von Freitag, dem 17. Mai um 4 Uhr, bis Montag, dem 20. Mai um 5 Uhr, zwischen dem Olivaer Platz und der Joachimsthaler Straße anlässlich der Classic Days gesperrt.

Wie komme ich am Besten zu dem Oldtimer-Festival?

Besucher, die gerne zu den Classic Days auf dem Kurfürstendamm möchten, nutzen am Besten den öffentlichen Nahverkehr. Von den U-Bahnhöfen Adenauerplatz, Uhlandstraße, Kurfürstendamm und dem Bahnhof Zoologischer Garten kann das Veranstaltungsgelände fußläufig erreicht werden.

Wer mit seinem Oldtimer zu den Classic Days anreisen möchte, gelangt über die Joachimsthaler Straße, die Uhlandstraße nördlich oder die Leibnitzstraße zum Veranstaltungsort. Hier finden Sie den Lageplan der Classic Days.

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie Prognosen und das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Mehr zum Thema:

VW-Chef Diess: „Wir müssen noch mehr Arbeitsplätze abbauen“

3D-Druck für Autos und Comicfans in Berlin

Warum Autos von VW, BMW und Kia jetzt anders aussehen