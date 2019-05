Konzert: Mark Knopfler live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Mark Knopfler steht am 15. Mai mit seiner Band in Berlin auf der Bühne

Mark Knopfler spielt am 15. Mai 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Mark Knopfler live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Mark Knopfler erlangte als Gitarrist, Sänger und Songschreiber von Dire Straits Weltruhm. Jetzt ist der Virtuose an der Gitarre mit neuen Songs auf Tour und macht auch in Deutschland Halt.

Am 15. Mai 2019 können seine Fans ihn live in Berlin erleben. Zusammen mit seiner zehnköpfigen Band präsentiert Knopfler Songs aus seinem seinem neuen Album „Down The Road Wherever“, eine Auswahl aus seinen Soloalben und selbstverständlich auch die markanten Hits der 20-jährigen Dire Straits-Ära wie "Money for Nothing" oder "Brothers in Arms".

Was können Besucher von dem Konzert erwarten?

Vielleicht eine der letzten Gelegenheiten Knopflers legendäres Fingerpicking-Gitarrenspiel live zu erleben. Die besondere Magie, die Mark Knopfler auf die Bühne bringt, macht jede seiner Liveshows zu etwas Besonderem. Auch nach 40 Jahren in der Musikszene hat der Brite nichts von seiner Vielseitigkeit verloren. Auf der aktuellen Tour verbindet Knopfler gekonnt seine bekanntesten Solo-Hits mit Dire-Straits-Klassikern und seinen neuesten Veröffentlichungen.

Wo wird Mark Knopfler in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Mark Knopfler sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Tickets können über die Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden und kosten zwischen 72,35 und 95,35 Euro.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (15. Mai) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: dapd / dapd/DAPD

Welche Songs wird Mark Knopfler in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Knopfler bei seinem Konzert am 10. Mai 2019 im italienischen Assago:

Why Aye Man Corned Beef City Sailing to Philadelphia Once Upon a Time in the West Romeo and Juliet My Bacon Roll Matchstick Man Done With Bonaparte Heart Full of Holes She's Gone Your Latest Trick Postcards from Paraguay On Every Street Speedway at Nazareth

Zugabe:

Money for Nothing Brothers in Arms Going Home: Theme from Local Hero

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Mark Knopfler live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 15. Mai 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Showbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.