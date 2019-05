Der Großteil der Berliner sieht die EU positiv

Eine Europa-Fahne weht am Pariser Platz in Berlin.

Berlin. Ungeachtet schleppender Reformen und des noch immer ungeregelten Austritts Großbritanniens stehen Einwohner in der deutschen Hauptstadt der Europäischen Union positiver gegenüber als noch vor fünf Jahren.

Im Berlin Trend der Berliner Morgenpost und der RBB-Abendschau gaben 46 Prozent der Befragten an, eher Vorteile für Berlin durch die EU-Mitgliedschaft Deutschlands zu sehen. Das waren zehn Prozent mehr als noch bei der letzten Befragung vor der letzten Europawahl im Mai 2014.

Foto: bm / BM

Grafik vergrößern

38 Prozent der Umfrageteilnehmer sagten, dass sich Vor- und Nachteile für Berlin durch eine deutsche EU-Mitgliedschaft die Waage halten (minus sechs Prozent). Zehn Prozent der Berliner sehen ausschließlich Nachteile für die Stadt (minus ein Prozent).

Für den Berlin Trend hatte Infratest dimap zwischen dem 30. April und dem 4. Mai 1000 wahlberechtigte Berliner per Telefon befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ.

Unter Anhängern fast aller Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus ist die Zustimmung zur EU groß. Besonders deutlich positionierten sich die Wähler der Grünen, von denen 70 Prozent eher Vorteile für Berliner durch ein Mitwirken Deutschlands in Brüssel sehen. Auch im Lager der FDP sind 65 Prozent dieser Meinung, bei der SPD sind es 56 Prozent, bei den Linken 54 Prozent und bei der CDU noch 46 Prozent.

Im Westen der Stadt kommt die EU besser an

Grundsätzlich anderer Meinung sind nur die Anhänger der AfD. Fast die Hälfte der Wähler (46 Prozent) sieht eher Nachteile für Berlin durch die Europäische Union. 41 Prozent der AfD-Befürworter meinen, Vor- und Nachteile halten sich die Waage. Und nur sechs Prozent der AfD-Befürworter finden, die EU sei gut für Berlin.

Geografisch betrachtet ist die Unterstützung für Europa vor allem im West-Teil der Stadt groß. 51 Prozent der West-Berliner erklärten, eher Vorteile für Berlin durch die EU zu sehen. Im Ost-Teil lag die Zustimmungsrate hingegen nur bei 38 Prozent. 43 Prozent der Bewohner Ost-Berlins sagten, Vor- und Nachteile für die Stadt durch Europa hielten sich die Waage. Im Westen sahen das 35 Prozent der Befragten so.

Wie gut Europa bei den Berlinern ankommt, ist auch eine Frage des Alters. Fast zwei Drittel (57 Prozent) der 18- bis 39-Jährigen sehen eher Vorteile durch die EU. Bei den 40- bis 64-Jährigen sind es 39 Prozent. Bei den über 65 Jahre alten Einwohnern halten 40 Prozent der Befragten die EU-Mitgliedschaft Deutschlands auch für Berlin für eine gute Sache.

Sonntagsfrage: SPD käme nur noch auf 13 Prozent

Wenn an diesem Sonntag Europawahl wäre, müsste vor allem die SPD in der Stadt hohe Verluste hinnehmen. Die Sozialdemokraten kämen in Berlin nur noch auf 13 Prozent. Bei der letzten Wahl zum Europäischen Parlament im Mai 2014 waren es noch 24 Prozent. Deutlicher Gewinner wären die Grünen: Die Öko-Partei käme in Berlin auf 23 Prozent (2014: 19,1 Prozent). Die CDU liegt mit leichten Verlusten bei 18 Prozent (2014: 20 Prozent). Die Linkspartei würde mit 16 Prozent ihr Ergebnis aus dem Mai 2014 wiederholen. Die AfD verbessert sich leicht: Wenn bereits am Sonntag Europawahl wäre, käme die Partei auf zehn Prozent. 2014 wählten nur 7,9 Prozent der Berliner die AfD.

Auch die FDP ist seit der letzten Europawahl in der Gunst der Wähler gestiegen, würde laut aktueller Umfrage auf fünf Prozent der Stimmen kommen (2014: 2,8 Prozent). Für „Die Partei“ würden vier Prozent der Wahlberechtigten stimmen, die Piraten und die Tierschutzpartei kämen auf jeweils drei Prozent. Die Wahl zum Europäischen Parlament findet in zwei Wochen, am 26. Mai, statt.