Berlin: Schöne kurze Laufstrecken in der Hauptstadt

Wenn die Tage bald wärmer werden, bietet sich ein Lauf in den frühen Morgenstunden am besten an - da ist es angenehm kühl und auf den Wegen leer.

Am Sonntag startet der 39. Berliner Halbmarathon. Aber man kann auch weniger laufen. Wir stellen kurze Strecken durch die Stadt vor.

Freizeit Statt (Halb-)Marathon: Schöne kurze Laufstrecken in Berlin

Berlin. Wer am Sonntag an der Halbmarathon-Strecke zugeschaut hat, dachte sich vielleicht: „Das schaffe ich nie.“ Ein bisschen Identifikationsfläche gab es womöglich mit den Teilnehmern, die sich keuchend und rotgesichtig auf die Zielgerade zubewegten, als würde es um puren Überlebenskampf gehen. Aber die, die auch noch bei Kilometer 20 sprinteten wie auf den ersten Metern – mit denen fühlten sich wohl die wenigsten gemein.

Dabei haben ganz sicher alle Läufer der 39. Auflage des Berliner Halbmarathons mal klein angefangen. Vielleicht lagen auch sie anfangs schon nach drei Kilometern völlig erschöpft auf dem Sofa. Und wahrscheinlich mussten auch sie gegen so einige Schweinehunde ankämpfen, bis sie fit für den Halbmarathon waren.

Endlich die guten Vorsätze nach mehr Bewegung umsetzen

Aber es muss ja gar nicht unbedingt ein Halb- oder gar ein Marathon sein. In Berlin gibt es das ganze Jahr über und besonders jetzt im Frühjahr an vielen Wochenenden Laufveranstaltungen mit kürzeren Distanzen wie fünf oder zehn Kilometer. Gesünder für Gelenke und Herz-Kreislauf, so heißt es immer wieder von Medizinern, sind ja sowieso eher die kleinen Läufe – Hauptsache, sie finden regelmäßig statt und man vergisst das Dehnen nicht.

Im Olympiapark treffen sich nicht nur Profi-Athleten, tagsüber ist er für jedermann geöffnet. Manchmal sieht man bei einer Laufrunde auch die Herthaner beim Training. Hinter dem Park, neben der Waldbühne geht es dann in den Schanzenwald, der früher militärisch genutzt und bis 1994 Sperrgebiet war. Während des Zweiten Weltkriegs wurden hier Widerstandskämpfer und Deserteure erschossen. Daran erinnert heute ein eindrucksvolles Mahnmal.

Und so manch einer muss sich da wohl jetzt eingestehen, dass er sich das Laufen doch eigentlich schon längst vorgenommen hat. Vielleicht zu Silvester? Ist ja nun auch schon wieder mehr als ein Vierteljahr her.

Im Grunewald gibt es unendlich viele Laufmöglichkeiten. Für den Anfang empfiehlt sich der 1,7 Kilometer lange Trimm-Dich-Pfad, der etwas versteckt gegenüber vom Parkplatz am Forsthaus Paulsborn beginnt und der zu einer Kombination aus Laufen, Dehnen, Stemmen und Balancieren einlädt. Danach kann man noch eine Runde am oberen Ufer des Grunewaldsees drehen. Achtung: Die Hundedichte ist hier groß.

Also, wieso nicht den Halbmarathon zum Anlass nehmen, um die eigene Laufsaison zu starten? Wir haben acht Strecken zusammengestellt und erprobt, die sich für den Anfang eignen und meist gut variierbar sind, also sich auch verlängern lassen. Wir haben vor allem solche Wege gesucht, die nicht jeder kennt, denn für die Runde durch den Volkspark Friedrichshain braucht man keine Anleitung, da reicht es, der Herde hinterherzurennen.

Der Startpunkt liegt beim Sportplatz am Marienhöher Weg. Von hier aus geht es in die etwas versteckt liegende Parkanlage. Die Marienhöhe ist wie der große Bruder gleich nebenan – der Insulaner – ein Trümmerberg. Wer mag, kann den auch gleich mitablaufen. Etwas unterhalb der Bergspitze der Marienhöhe befindet sich übrigens ein Gedenkstein, der an einen der ersten „trigonomischen Punkte“ erinnert, von dem aus Preußen vermessen wurde.

Wie man den Schweinehund am besten überwindet

Die meisten unserer Strecken liegen in den Innenstadtbezirken. Das hängt auch wieder mit dem Schweinehund zusammen, denn der lässt sich am besten überwinden, wenn man gleich vor der eigenen Haustür loslaufen kann und nicht erst kilometerweit an den Stadtrand fahren muss, um dann dort fünf Kilometer zu laufen.

Die Strecke durch den Landschaftspark Herzberge führt am Krankenhaus, an Streuobstwiesen und einer Schafherde vorbei. Ehemals war hier eine Industriefläche, die 2003 aber in einen Park mit verschiedenen Biotopen umgewandelt wurde. Auch eine Stadtfarm gibt es hier, jeden Sonnabend findet hier von 10 bis 16 Uhr ein Wochenmarkt statt. Am Natur- und Gesundheitspfad laden Tafeln zu verschiedenen Achtsamkeitsübungen ein.

In Berlin lässt sich ohnehin fast überall laufen. Für den Anfang reicht auch die Runde um den Block oder durch einen der Stadtparks, die es in jedem Bezirk gibt. Auch an Havel, Spree, den Kanälen und den vielen Seen lässt sich gut joggen. Ein Klassiker im Grunewald ist zum Beispiel der Schlachtensee (sechs Kilometer) oder gleich noch die Umrundung der Krummen Lanke (drei Kilometer) dazu. Überhaupt bietet der Grunewald fast unendlich viele Laufmöglichkeiten.

Start und Ziel ist am südlichen Ende des Plötzensees. Von hier geht es in eine Kleingartenanlage und weiter am Hohenzollernkanal entlang. Vor einer kleinen Steinbrücke folgt man dem Weg nach rechts, weiter entlang der Kleingartenanlage. Dann geht es in den Volkspark Rehberge und nach dem Wildtiergehege kurz hintereinander zweimal rechts abbiegen. Von dort über die Straße Dohnagestell in die Grünanlage, bis der Weg wieder auf den Plötzensee trifft.

Eine große Erstausstattung ist nicht nötig

Laufend lässt sich auch immer wieder Neues in der Stadt entdecken. Wenn zum Beispiel der Nachwuchs zu irgendwelchen Fußballspielen durch die Stadt gefahren werden muss, kann man die Zeit, statt mit überengagierten Eltern am Spielfeldrand zu verbringen, doch mal für eine Runde im fremden Bezirk nutzen. Also, Möglichkeiten gibt es reichlich, man muss sie nur ergreifen.

Die Halbinsel Stralau ist ein Refugium für Läufer. Hat man den Startpunkt unterhalb der Eisenbahnbrücke am Dora-Benjamin-Park erreicht, sind die lärmende Bundesstraße 96a und die Großstadt schnell vergessen. Verlängerung: Die Strecke kann man über den Schlusspunkt hinaus rechts mit einer großzügigen Kurve um die Rummelsburger Bucht verlängern. Zum Beispiel bis zur Boulderhalle Ostbloc.

Nicht einmal in einen Sportverein oder ein Fitnessstudio muss man fürs Laufen eintreten. Und als Erstausstattung braucht es auch nicht viel. Wichtig sind passende Laufschuhe mit gewisser Dämpfung. Da ist eine gute Beratung empfehlenswert. Und die Hose, die sollte auch sitzen statt zu rutschen. Nach Blasen am Fuß kann einem gleich danach die Hose, die schon nach dem ersten Kilometer gefühlt in der Kniekehle hängt, das Lauferlebnis gründlich verleiden.

Anfang und Ende ist am nordöstlichen Ende des Stadtparks Steglitz. Zunächst geht es am östlichen Parkrand entlang und zum Teltowkanal. Wir folgen ihm bis zum Bäketeich und wenden uns davor nach rechts in den Dalandweg. Durch den schmalen Grünstreifen geht es rechts in die Barsekowstraße und vorbei am Goeben- und Fontänenteich. Wer mehr will, kann auch weiter am Teltowkanal entlanglaufen und nach Belieben wieder umkehren.

Mit einer Fitness-App macht vielen das Joggen mehr Spaß

Alles andere, was heute noch so in der Abteilung Running angeboten wird, ist fürs Erste wahrscheinlich nicht nötig. Niemand muss gleich mit Getränkegürtel, Kompressionsstrümpfen und neongelbem Komplettoutfit aus dem neuesten Funktionsmaterial zum ersten Lauf aufbrechen.

Wer von der Badstraße das Pankeufer in östlicher Richtung entlangläuft, hat es bis ins Grüne nicht weit: Der Weg führt vorbei an einer Kleingartenkolonie, gelb blühenden Trauerweiden und dem sogenannten Franzosenbecken. Parallel zur Wilhelm-Kuhr-Straße laufen wir durch den Bürgerpark Pankow und orientieren uns für den Rückweg am nordöstlichen Ende des Parks wieder an der Panke. Wer will, kann eine größere Runde durch den Schlosspark laufen.

Dann vielleicht besser eine Fitness-App herunterladen, die gibt es in der Basisversion meist auch kostenlos. Sie meldet auf Wunsch während des Laufes die zurückgelegten Kilometer und speichert hinterher Geschwindigkeit, Strecke und Dauer. Einmal in der Woche wird man auch je nach Laufverhalten für seinen Einsatz gelobt oder freundlich darauf hingewiesen, dass noch ein wenig mehr gehen könnte. Der Schweinehund hat da einen schlechten Stand.