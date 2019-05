Kunst-Biennale in Venedig öffnet

Venedig. Die Kunst-Biennale in Venedig ist seit Samstag für Besucher geöffnet. Bis zum 24. November sind in der Hauptausstellung unter dem Motto "May You Live In Interesting Times" Werke von rund 80 Künstlern zu sehen. Kuratiert wird sie von dem US-Amerikaner Ralph Rugoff. Zudem präsentieren rund 90 Nationen Beiträge von Künstlern aus ihren Ländern. Den deutschen Pavillon hat die Künstlerin mit dem Kunstnamen Natascha Süder Happelmann gestaltet. Kuratorin ist die Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig, Franciska Zólyom.

Zum Auftakt der 58. Ausgabe der Biennale sollten am Samstag auch die Preise verliehen werden. Die Jury wird von der Direktorin des Berliner Martin-Gropius-Baus, Stephanie Rosenthal, geleitet. Bei der letzten Biennale 2017 bekamen zwei deutsche Künstler Goldene Löwen.

Aus Deutschland sind in diesem Jahr die Künstlerinnen Alexandra Bircken, Hito Steyerl und Rosemarie Trockel mit Werken vertreten. Viele internationale Künstler leben und arbeiten in Berlin, das noch immer als Hotspot der Szene gilt.