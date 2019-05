25 km von Berlin: Diese Straßen sind gesperrt

Berlin. Am 12. Mai ist es wieder so weit. Zum 39. Mal findet der traditionelle S25 Lauf (ehemals BIG 25) in Berlin statt. Über 10.000 Sportler wollen gemeinsam vorbei an den bekanntesten Orten der Innenstadt laufen. Im Zuge dessen werden einige Verkehrssperrungen vorgenommen.

Eröffnet wird die Veranstaltung in diesem Jahr von Harald Bösch-Soleil, dem leitenden Senatsrat für Inneres und Sport. Das Ziel ist die blaue Tartanbahn im Olympiastadion. „Am Muttertag steht der S 25 Lauf ganz weit oben im Fokus der Berliner Bevölkerung“ teilte der Projektmanager der Berliner Morgenpost mit.

Es ist der älteste Stadtlauf der deutschen Geschichte. Am 3. Mai 1981 hat der erste Straßenlauf „25 km de Berlin“ stattgefunden. Die Idee kam vom französischen Major Bride und war damals mit 3.250 Teilnehmern ein großer Erfolg. Seitdem hat sich der Citylauf stetig weiterentwickelt. Während es früher ausschließlich das 25 Kilometer-Rennen gab, kamen im Laufe der Zeit immer weitere Disziplinen wie der Kinderlauf von über 1,2 Kilometer, das 10 Kilometer-Rennen sowie der Staffellauf hinzu.

25 Kilometer von Berlin: Das ist die Strecke

Foto: BM Infografik

Grafik vergrößern

Der diesjährige Lauf führt einmal durch die westliche Berliner Innenstadt, vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Alle Distanzen beginnen gleichzeitig um 10 Uhr, gestartet wird am Olympiastadion. Von da aus geht es entlang der Straße des 17. Juni vorbei an der Siegessäule Richtung Brandenburger Tor. Zurück führt die Route entlang Unter den Linden sowie der Friedrichstraße. Weiter geht es über den Gendarmenmarkt und Potsdamer Platz sowie den Wittenbergplatz und Kurfürstendamm vorbei an der Gedächtniskirche.

S 25 Berlin: Bereits einige Weltrekorde aufgestellt

Auf der Strecke wurden schon einige Weltrekorde über die Distanz von 25 km aufgestellt, wie der des Kenianers Dennis Kimetto im Jahr 2012. Einen neuen Rekord aufzustellen versucht in diesem Jahr Jan Fitschen, Europameister von 2006 im 10.000 Meter-Lauf. Neben ihm haben sich bereits 10.000 weitere Läufer für das Straßenrennen angemeldet. Der Veranstalter rechnet noch mit weiteren Nachanmeldungen, welche bis eine Stunde vor dem Wettkampf eingereicht werden können. Während des Straßenrennens wird die gesamte Strecke gesperrt. Ab 08.30 Uhr haben Autofahrer keine Möglichkeit, in den inneren Veranstaltungsraum einzufahren. Die Öffnung der Strecke erfolgt schrittweise dem Schluss des Lauffeldes folgend. Zur Umfahrung des gesperrten Bereiches stehen die Stadtautobahn A100 sowie der Tiergartentunnel zur Verfügung.