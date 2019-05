Ole von Beust hilft Berlins CDU

Der frühere Hamburger Bürgermeister Ole von Beust wird die Berliner CDU bei der Arbeit am Programm für die Abgeordnetenhauswahlen 2021 unterstützen. das sagte der designierte neue Landesvorsitzende eine Woche vor dem Landesparteitag am 18. Mai, an dem die Union eine neue Führungsspitze wählen wird. Von Beust lebe inzwischen in Berlin, sagte Wegner. Er habe gezeigt, wie man einen „Stadtstaat für die Union gewinnen“ könne. Von diesen Erfahrungen wolle man in Berlin profitieren.

Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Wegner bewirbt sich als Nachfolger der von ihm aus dem Amt gedrängten Kulturstaatsministerin Monika Grütters ohne Gegenkandidaten um den Spitzenposten im Landesverband. Er präsentierte am Freitag seine Mannschaft für das Parteipräsidium und bestätigte die Personalien, über die die Morgenpost bereits berichtet hatte.

Ottilie Klein soll dafür sorgen, dass Engagement in der Partei für Frauen leichter wird

Die Bezirksbürgermeister Frank Balzer (Reinickendorf) und Cerstin Richter-Kotowski (Steglitz-Zehlendorf) sollen im Führungsgremium als stellvertretende Vorsitzende die Bezirksebene abbilden und ihre Kompetenzen für einen starken öffentlichen Dienst einbringen. Die Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau Manja Schreiner soll die Kontakte vor allem zu kleineren und mittelständischen Unternehmen verbessern und sich auch um Start-ups und die Kreativwirtschaft kümmern. Der Neuköllner Jugend- und Gesundheitsstadtrat Falko Liecke soll die konservative Flanke abdecken. Mit seinem Einsatz gegen Clan-Kriminalität sei er bundesweit bekannt, so Wegner.

Als Mitgliederbeauftragte soll Ottilie Klein (35) ins Präsidium aufrücken. Sie leitet das Büro des Abgeordnetenhaus-Fraktionschefs Burkard Dregger und ist Bürgerdeputierte in der Bezirksverordnetenversammlung Mitte. Als Oxford-Absolventin leitet sie den Verein der deutschen Alumni der britischen Elite-Universität. Sie soll dafür sorgen, dass es für Eltern und speziell Frauen leichter wird, sich in der Partei zu engagieren. Von 12.000 Berliner CDU-Mitgliedern sind zwei Drittel Männer, von den 31 Mitgliedern der Abgeordnetenhaus-Fraktion vier weiblich. Ebenfalls ins Präsidium aufrücken soll als Schatzmeister der Tempelhof-Schöneberger Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak.

Sozialpolitik soll unter Kai Wegner künftig Chefsache sein

Indem er den bisherigen Generalsekretär Stefan Evers im Amt belässt, hat Wegner eine Brücke gebaut ins Lager der Anhänger von Monika Grütters. Die Kulturstaatsministerin werde im Landesvorstand bleiben und Beisitzerin werden, kündigte Wegner an. Es sei aber auch selbstverständlich, dass sie als Mitglied der Bundesregierung ohnehin zur engeren Parteiführung zähle und zudem den Listenplatz eins für die Bundestagswahl 2021 bekommen werde.

Wegner kündigte an, die CDU inhaltlich breiter aufstellen zu wollen. Dabei werde das Soziale Chefsache sein. Dazu zählt der 46-Jährige Angebote für Arbeitnehmer ebenso wie die Bildungspolitik und die Wohnungs- und Mietenfrage, für die er in der CDU-Bundestagsfraktion zuständig ist. Nach der Europawahl am 26. Mai will die Union damit beginnen, ihr Programm für die nächste Abgeordnetenhauswahl 2021 zu erarbeiten.