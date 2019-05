Für jeden das passende Ehrenamt

Viele Menschen wollen sich engagieren, wissen aber noch nicht, wo und wie. So kann es schwer fallen, das Passende zu finden – oder überhaupt den ersten Schritt zu tun. Die Berliner Freiwilligenbörse am 11. Mai im Roten Rathaus macht es leichter. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich über 100 Vereine, Initiativen und Netzwerke im Wappensaal. Sie informieren und beraten – kostenlos und unverbindlich. Das diesjährige Motto „Demokratisch.Engagiert!“ rückt dazu die besonderen Potenziale von Ehrenamt und Freiwilligenarbeit in den Fokus: Es geht um mehr als einzelne gute Taten.

Engagement für Demokratie

„Manche mögen sich fragen, was hat Engagement mit Demokratie zu tun“, erklärt Carola Schaaf-Derichs, Geschäftsführerin vom Veranstalter der Freiwilligenbörse, der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V. Ihre Antwort: „Das Miteinander bildet die Basis des demokratischen Gemeinwesens. Denn hier kommen Menschen zusammen, die sich zwar sozial und kulturell unterscheiden, die aber dennoch konstruktiv zusammenzuwirken.“

Sorge um sozialen Zusammenhalt

Wer ein sozial benachteiligtes Kind fördere, eine alte einsame Dame betreue oder einen Geflüchteten beim Ankommen unterstütze, entwickle Sensibilität für Lebenssituationen, die außerhalb des eigenen Alltags liegen. Die Mehrheit der Berliner sorge sich auch um den sozialen Zusammenhalt. „Tausende von Berliner Freiwilligen arbeiten gegen soziale Spaltungen an. Sie lindern Notlagen, ermöglichen Teilhabe und geben vielen Menschen am Rande der Gesellschaft eine Stimme“ , so Carola Schaaf-Derichs.

Jede Menge Gelegenheiten

Auch jenseits dieser Vorzeichen bietet die Freiwilligenbörse viel Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen. Groß ist die Vielfalt der Themen, sie reicht von Kultur, Bildung über Technik, Natur bis hin zu Sozialem oder Sport. Man kann Spiele-Nachmittage organisieren, Kindern oder Senioren vorlesen, Geflüchtete oder Auszubildende begleiten, Gärten pflegen oder den Kiez verschönern.

Aufwand ist unterschiedlich

Auch der Aufwand für das jeweilige Ehrenamt kann ganz unterschiedlich sein: mal sind es zwei Stunden die Woche, mal zehn Stunden, die Freiwillige aufbringen sollten. Bei vielen Initiativen kann man gleich loslegen, bei anderen muss erst eine Schulung absolviert werden.

An 116 Ständen, besetzt mit kleineren wie größeren Vereinen und Netzwerken, sind am heutigen Sonnabend Ansprechpartner im Roten Rathaus, die genauer informieren und beraten. Alle Fragen können so gleich im persönlichen Gespräch geklärt werden. Für Überblick sorgt auch ein online verfügbarer Engagementkatalog mit allen Angeboten. Dass Interessierte die Möglichkeiten wahrnehmen und prüfen können, ist wichtig. Denn für das Gelingen ehrenamtlichen Engagements ist entscheidend, dass Menschen eine Aufgabe und eine Organisation finden, die zu ihren Motiven, Fähigkeiten und Wünschen passen.

In den vergangenen Jahren kamen jeweils um die 2.500 Menschen zur Freiwilligenbörse. Veranstalter ist die Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V. Die Finanzierung erfolgt über die Senatskanzlei.

Wo man sich engagieren kann:

Begleitung für ältere Menschen

Nach dem Motto: „Draußen spielt das Leben, ­wir bringen Sie hin!“ bieten die Berliner Mobilitätshilfedienste ehrenamtliche Begleitung für ältere Menschen, die ihr Zuhause nicht alleine verlassen können. Zum Beispiel zum Einkaufen, zu einer Veranstaltung oder zum Spazierengehen. Die Begleitung erfolgt wenigstens einmal wöchentlich und ist kostenlos. Die Mobildienste bieten ehrenamtliche Einsatzmöglichkeiten in allen Bezirken. Die Freiwilligen werden sorgfältig eingearbeitet, weitere Verstärkung ist dringend erwünscht. Das Angebot wird vom Land Berlin finanziert.

Infos unter: www.berliner-mobilitaetshilfedienste.de

Unterstützung nach der Geburt

Die ersten Monate nach der Geburt sind für alle jungen Eltern herausfordernd. Doch immer häufiger fehlt ein persönliches Netzwerk, das die Herausforderungen meistern hilft. Da springen die wellcome-Ehrenamtlichen ein: für ein paar Monate ein- bis zwei Mal pro Woche gehen sie mit dem Baby spazieren, damit die Mutter Schlaf nachholen kann, begleiten die Zwillingsmutter zu Arztbesuchen oder spielen mit den Geschwisterkindern. Derzeit sind berlinweit rund 200 Ehrenamtliche aktiv. Das wellcome-Team ist auf der Freiwilligenbörse auf der Suche nach ehrenamtlicher Verstärkung. (Stand 21). Weitere Infos unter: www.wellcome-online.de

Mitarbeiten bei der Apfelernte

Wer sich in der Natur und für die Umwelt engagieren möchte, findet beim BUND Berlin ein breites Angebot in den Bereichen Grünpflege, Abfall- und Ressourcenschutz, Klimaschutz und Naturschutz. Auf der Streuobstwiese des BUND bei Stahnsdorf werden von Freiwilligen Äpfel geerntet, versaftet und die Bäume auf dem zwölf Hektar großen Gelände geschnitten. In den Bezirken kann man in verschiedenen Arbeitskreisen bei der Parkpflege oder dem Gießen von Bäumen mitmachen. Zeitumfang und Dauer: Nach Lust und Laune. Dazu gibt es Schulungen über Ökologie oder zum Energiespar- und Abfallberater. (Stand 71 B) www.bund-berlin.de

www.berliner-freiwilligenboerse.de