Mit neuem Bündnis will Berlin Bau von Radwegen beschleunigen

Mit einem „Bündnis für den Radverkehr“ will die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz den Ausbau der Radwege in Berlin beschleunigen (Archiv).

Mit einem neuen „Bündnis für den Radverkehr“ will die Senatsverkehrsverwaltung den schleppend laufenden Ausbau des Radwegnetzes in Berlin beschleunigen. Das Auftakttreffen des Bündnisses und die erste Sitzung des Lenkungskreises fanden am Freitag unter der Leitung von Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese statt, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mit.

Zum von der Senatsverwaltung koordinierten Bündnis gehören Vertreter aller zwölf Berliner Bezirke, denn in den meisten Fällen sind sie es, die neue Radwege in Berlin beauftragen und umsetzen müssen. Daneben sind große landeseigene Unternehmen beteiligt, unter anderen die InfraVelo GmbH, die im Auftrag der Senatsverkehrsverwaltung etwa die zwölf Radschnellwege vom Stadtrand ins Zentrum plant. Auch sitzen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die Berliner Wasserbetriebe (BWB), die Berliner Stadtreinigung (BSR) und die S-Bahn Berlin GmbH in dem Gremium.

Ziel: komfortable Radwege, sichere Kreuzungen und Rad-Parkhäuser

„Das Bündnis für den Radverkehr wird dazu beitragen, den komplexen Infrastrukturausbau mit seinen langen Planungsvorläufen zu beschleunigen“, erklärte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) am Freitag.

Helfen sollen dabei regelmäßige Treffen mit allen Beteiligten, die zu einer besseren Koordination und mehr Verbindlichkeit bei den Planungen führen würden.

Ziel sei, so zügig wie möglich für komfortable Radwege, sichere Kreuzungen, sowie Abstellanlagen und Rad-Parkhäuser zu sorgen, teilte Günther mit, „damit das Fahrrad für immer mehr Verkehrsteilnehmende zur attraktiven Option wird“. Welche Radwege prioritär in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden sollen, möchte das Bündnis bis Jahresende in einem Maßnahmenkatalog beschließen.

Die Stadtrouten sollen mit Vorrang gebaut werden

Dabei solle es vor allem um die Auf- und Ausbau der besten Strecken für das sogenannte „Vorrangnetz“ gehen, teilte die Verkehrsverwaltung mit. Dazu zählten gut ausgebaute Stadtrouten wie die Fahrradstraßen oder die mit Pollern gesicherten Protected Bike Lanes, die bereits miteinander verbunden sind oder noch werden sollen.

Welche Strecken dazu genau zählen sollen, konnte die Senatsverkehrsverwaltung auf Anfrage nicht mitteilen.

Laut Informationen der Berliner Morgenpost könnte es sich dabei jedoch unter anderem um die nächsten geplanten Protected Bike Lanes handeln:

Frankfurter Allee (Friedrichshain; Südseite Niederbarnimstraße bis Müggelstraße)

Amrumer Straße (Wedding; Westseite)

Karl-Marx-Allee (Mitte; Alexanderplatz bis Strausberger Platz)

Märkische Allee (Marzahn-Hellersdorf; südlich der Brücke über die Ostbahn)

Karl-Marx-Straße (Neukölln; Hermannplatz bis Reuterstraße in Fahrtrichtung Rathaus Neukölln)

Alt-Friedrichsfelde (Lichtenberg)