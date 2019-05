Wieder brennen zwei Autos in Berlin

Berlin. In Berlin-Wedding haben am Freitag zwei Autos in Flammen gestanden. Eine Frau habe gegen 1.30 Uhr ein brennendes Fahrzeug bemerkt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte das in der Putbusser Straße abgestellte Auto. Durch den Brand wurde ein nebenstehender Wagen beschädigt. Zwei Stunden später musste die Feuerwehr nach Lichtenberg ausrücken. Ein in der Rathausstraße geparkter Transporter brannte. Das Feuer beschädigte auch ein vor dem Firmentransporter parkendes Auto. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen die Brandursache. Verletzt wurde niemand.

( dpa )