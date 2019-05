Kindermörder Silvio S. erneut vor Gericht

Berlin. Mehr als dreieinhalb Jahre nach den Morden an Elias (6) und Mohamed (4) steht der verurteilte Silvio S. erneut vor Gericht. Der Revisionsprozess am Landgericht Potsdam befasst sich mit der Frage, ob bei dem verurteilten Mörder ein Hang zur Begehung weiterer schwerer Straftaten vorliegt und eine Sicherungsverwahrung nach der Haft erforderlich ist.

Revisionsprozess wegen Befangenheit unterbrochen

Doch bereits kurz nach Beginn der Hauptverhandlung am Freitag wurde der Prozess unterbrochen. Der Verteidiger des 35 Jahre alten Verurteilten stellte einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Klaus Feldmann.

der Verteidiger begründete den Antrag mit einem Hinweis des Richters an die Rechtsanwältin der Mutter von Elias.

Diese habe den Antrag auf Schmerzensgeld von mindestens 20.000 Euro gestellt. Der Richter habe daraufhin der Anwältin mitgeteilt, dass ein solcher Antrag Aussicht auf Erfolg habe. Darin sieht der Verteidiger Mathias Noll eine Festlegung, die der Richter noch vor Beginn der Hauptverhandlung getroffen habe. Damit sei er befangen. Das Gericht wollte noch am Freitag eine Entscheidung über den Antrag treffen.

Doppelmörder wird 2016 zu lebenslanger Haft verurteilt

Silvio S. wurde im Sommer 2016 wegen Mordes und Kindesmissbrauch zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, zudem stellte das Gericht eine besondere Schwere der Schuld fest. Eine Sicherungsverwahrung lehnten die Richter aber ab. Gegen diese Entscheidung hatte die Potsdamer Staatsanwaltschaft Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt, der dieser folgte.

Der BGH vertritt die Ansicht, dass das Landgericht Fehler bei der Gesamtwürdigung gemacht hat. Weder die rasche Folge der beiden Morde, noch die menschenverachtende Weise, in der die Taten begangene wurden, seien ausreichend gewichtet worden.

Vierjährigen Jungen mit Kuscheltier ins Auto gelockt

Silvio S. hatte am 1. Oktober 2015 auf dem Gelände des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) in Moabit den damals vierjährigen Mohamed dort entdeckt. Die Familie des Jungen war aus Bosnien-Herzegowina geflüchtet, und während die Mutter beim Amt wartete, die Behörde ist Anlaufstelle für Asylbewerber, lockte Silvio S. den Jungen mit einem Kuscheltier in sein Auto. Er entführte den Jungen nach Brandenburg. Er missbrauchte den Jungen und tötete ihn.

Etwa drei Monate zuvor hatte Silvio S. den sechsjährigen Elias von einem Spielplatz in Potsdam entführt. Nachdem er den Jungen sexuell missbraucht und getötet hatte, verscharrte er die Leiche des kleinen Jungen in einem angemieteten Kleingarten in Luckenwalde.