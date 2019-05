Streit um "Fusion"-Polizeiwache: Schwesig hofft auf Einigung

Neustrelitz/Lärz. Im Streit um eine Polizeiwache auf dem alternativen "Fusion"-Festival setzt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf eine Lösung. "Ich freue mich sehr, dass es ein so bekanntes und beliebtes Festival bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gibt", erklärte die Regierungschefin am Freitag am Rande eines Besuches in Neustrelitz der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb hoffe sie sehr, dass Veranstalter, Polizei und Behörden sich auf gemeinsame Lösungen für ein Sicherheitskonzept in Lärz verständigen können. Die Polizei fordert eine Wache und freie Kontrollmöglichkeiten auf dem Gelände, das lehnen die Veranstalter bisher ab.

Das Musik-, Theater- und Kunstfestival soll wieder vom 26. bis zum 30. Juni auf dem Ex-Militärflugplatz etwa 80 Kilometer nördlich von Berlin ausgerichtet werden. Nach Angaben des Vereins Kulturkosmos werden wieder etwa 70 000 Besucher erwartet. Laut Polizei gibt es nach Vorfällen wie bei der Love Parade 2010 gestiegene Anforderungen an Sicherheit. Der Verein will dagegen keine Polizeiwache und Polizei-Streifen ohne Anlass auf seinem Gelände zulassen. Die Entscheidung trifft das Amt Röbel/Müritz.