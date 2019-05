Steuer-Mindereinnahmen: Berlin muss Gürtel enger schnallen

Berlin muss den Gürtel enger schnallen. Das zeigt die aktuelle Steuerschätzung, die der „Arbeitskreis Steuerschätzung“ erarbeitet hat. Weil sich die Konjunkturaussichten verschlechtern, ist mit geringeren Steuereinnahmen zu rechnen. Für Berlin werden diese Mindereinnahmen Rückwirkungen auf die Haushaltsplanaufstellung haben, teilte die Senatsverwaltung für Finanzen am Freitag mit.

Nach dem regionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung ergeben sich für Berlin für das laufende Jahr Einnahmen aus Steuern und Finanzausgleich in Höhe von 23,348 Mrd. Euro. Für das Jahr 2020 werden 24,227 Mrd. Euro und für das Jahr 2021 von 25,184 Mrd. Euro erwartet. Gegenüber der letzten Steuerschätzung bedeutet dies in diesem Jahr noch einmal einen kleinen Plusbetrag von 25 Mio. Euro, aber negative Korrekturen von -381 Mio. Euro für das Jahr 2020 und -495 Mio. Euro für das Jahr 2021.

Steuerschätzung für Berlin

Foto: Senatsverwaltung für Finanzen

„Deutliches Warnsignal“

„Die erhebliche Abwärtskorrektur für die Jahre 2020 und 2021 ist ein deutliches konjunkturelles und fiskalisches Warnsignal“, erklärte dazu Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz. „Ich habe in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass die sehr starke Entwicklung der Berliner Einnahmen von jeweils rund plus acht Prozent pro Jahr in den vergangenen Jahren nicht von Dauer sein konnte. Wegen der hohen Exportorientierung der deutschen Wirtschaft schlagen außenwirtschaftliche Effekte vergleichsweise stark auf die Steuereinnahmen durch.“

Die geringeren verfügbaren Finanzmittel blieben nicht ohne Rückwirkung auf die aktuelle Aufstellung des Berliner Doppelhaushaltes 2020/2021. „Dies bedeutet: Der Etat ist jetzt an die veränderten Einnahmeerwartungen anzupassen“, so Kollatz. In den nächsten Tagen würden die möglichen Konsequenzen genau geprüft werden.

Konjunkturdelle schlägt sich zeitverzögert nieder

Grundlage der Steuerschätzung ist die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zur gesamtstaatlichen Entwicklung vom April 2019, nach der sich die Konjunkturaussichten für das laufende Jahr deutlich eingetrübt haben. Gegenüber der Herbstprojektion 2018 der Bundesregierung, die die Basis der letzten Steuerschätzung bildete, werden nunmehr für das reale Bruttoinlandsprodukt statt einer Wachstumsrate von ursprünglich plus 1,8 Prozent nur noch plus 0,5 Prozent erwartet. Ab dem Jahr 2020 wird eine Normalisierung prognostiziert, nach der die deutsche Wirtschaft in Höhe ihres Wachstumspotenzials um plus 1,5 Prozent im Jahr 2020 und jeweils um plus 1,2 Prozent in den Folgejahren wachsen könnte.

Als Grund für die Konjunkturdelle nennen die Experten das außenwirtschaftliche Umwelt, das sich in einer vergleichsweise schwachen Industrieproduktion niederschlägt. Auch Stimmungsindizes und Auftragseingänge fielen zuletzt schwach aus. Weil sich die Besteuerung zeitverzögert auswirkt, wird die Konjunkturdelle vor allem ab dem Jahr 2020 durch Mindereinnahmen spürbar werden.

Keine gravierenden Einschnitte

„Das Ergebnis ist ein Warnschuss, dass es nicht mehr so weitergehen wird wie bisher“, so Finanzsenator Kollatz. Durch die gute Arbeitsmarktlage, die niedrigen Zinsen und die positiven Aussichten auf den Haushaltsvollzug 2019 gebe es allerdings Möglichkeiten, die Minderausgaben ohne gravierende Einschnitte auszugleichen. „Auch der Einwohnerzuwachs ist eine stabilisierende Komponente. Die Umsetzung der in den Richtlinien der Regierungspolitik enthaltenen Maßnahmen und der Maßnahmen des Koalitionsvertrages bleibt deshalb gewährleistet.“

